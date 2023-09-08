中年好聲音2｜陳慧嫻太陶醉忘記撳燈 44歲鍾晉生唱情歌惹爭議 (20:08)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，周日（10日）晚9點於翡翠台播映。經過多輪挑選，共有108名參賽者踏上《中年2》舞台，首個回合參賽者雖透過盲選形式，爭取60個晉級名額，滿分為5燈。

今季陣容方面，除有車婉婉繼續做主持，肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐擔任評審外，還加入了陳慧嫻擔任評審，婉婉介紹慧嫻出場時，全場掌聲如雷，慧嫻笑言很緊張，並向參賽者大派錦囊：「你只有一隻歌嘅時間去感動我，去令我認識你哋。」

評審經驗不多的慧嫻首集即有蝦碌事，事緣36歲安雅希獻唱《光亮》時，由於太有感染力，很快便吸引評審一窩蜂撳燈，連出名要求高的周國豐亦讚不絕口：「佢應該好有性格，又多愁善感又易開心，作為歌者好易將感情投注喺歌入面」，張佳添則說：「好有texture嘅聲音，有辨識度，你係其中一個我幾有期待嘅歌手」。反而較為手鬆及愛鼓勵參賽者的慧嫻，卻沒有撳燈，她事後抱歉謂：「我唔記得咗撳燈係因為我掛住聽，我聽得好入神。」

44歲鍾晉生獻唱英文情歌《I Honestly Love You》，雖然獻唱時全情投入、聲線溫柔，但礙於外表太霸氣，慧嫻聽畢笑言：「我覺得你有少少嚇親我」，周國豐聞言亦附和謂：「佢反差係大。」

不過肥媽卻持不同看法：「一個大男人（要深情）好難㗎！」慧嫻聽畢即主動「壁咚」肥媽謂：「阿媽，我就係感覺到佢係，Hey！I Honestly Love You！」肥媽則反「壁咚」慧嫻，並上演「鐵漢柔情戲碼」，場面爆笑。

（即時娛樂）