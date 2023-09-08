姜濤赴台宣傳新戲 西門町變「姜濤町」睇綜藝節目學台語 (21:05)

由宋芸樺、MIRROR成員姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》，將於10月12日在港上映。

電影昨日在台灣舉行首映禮，姜濤專誠飛到台北宣傳，來自不同地方的數百姜糖（粉絲暱稱）塞爆西門町。姜濤在戲中演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛指：「自己跳舞並不厲害，MIRROR成員中有更厲害的人。」被問到在紐約拍攝時趣事，姜濤笑說：「我在香港比較難逛街，在紐約卻不用變裝，可以直接穿上拖鞋逛街！」他還試過與當地人在街頭「切磋舞技」，享受跨國文化交流。

姜濤在首映禮上透露，從小就崇拜羅志祥：「我聽他（羅志祥）的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」另外，台灣綜藝節目《豬哥會社》、《康熙來了》也是他的最愛，他還因此學習台語，更笑指學習到的多為髒話，不方便現場示範。姜濤同時透露數月前曾到台灣拍攝MV，是次宣傳之行，將停留約4﹑5天，希望在旅程中嘗到梅子粉加地瓜球、牛肉麵及車輪餅。

姜濤亦透露曾看過《我的少女時代》，對宋芸樺有印象，可惜早前遠赴紐約拍戲，2人未有對戲機會，到台灣首映禮才首次見面，姜濤大讚宋芸樺：「本人比電影還漂亮！」

李嘉文在片中與姜濤演情侶，她表示自己已經住在紐約很多年，片中許多場景都是她生活中一部分：「拜託姜濤的粉絲放過我！」李嘉文透露在紐約拍攝期間，姜濤的粉絲都有來要簽名、合照，卻可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，因為他當時剛巧在搭地鐵。李嘉文對拍攝《我》片亦大呼緊張：「一開始知道對手演員是姜濤有點緊張，不過因為我們都是香港人，一見面就說廣東話，聊得很開心。」

（即時娛樂）