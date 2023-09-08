《那年盛夏》情侶檔拍劇顯默契 陳焯嵐攞正牌掌摑女友郭東彩 (21:47)

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》近日播得如火如荼，劇情講述中六A班的同學，受到不知名力量控制，若敢「已讀不回」便會即時暴斃，情節令人膽顫心驚！

劇集自開播以來話題多多，不少網民討論誰是群組Admin、誰人是最終生還者。而飾演6A班同學陳焯嵐（飾演洪諾言）及郭東彩（飾演Crystal陳曉晶）是新演員，2人以情侶檔上陣，戲外戲內均是情侶，首次合作拍劇已甚有默契，本周二人戲分愈來愈重，昨晚一幕掌摑戲更是力度十足，他們在保齡球場的追逐戲，更引來迴響，不少網民讚他們演技，亦有網民看得揪心，而焯嵐、東東對於掌摑戲感難忘。

首次拍劇的焯嵐戲中飾演欺凌者，他稱眾多欺凌場口中，他最難忘欺凌飾演「臭輝」的李嘉毅，戲中他在更衣室迫李嘉毅除褲，又向對方扔水彈，焯嵐說：「Roll機前大家仲一齊開心玩緊，但一Roll機就要演滅絕人性欺凌角色，拍嘅過程內心都有唔舒服，拍之前有同對方好好溝通。」

除了跟「臭輝」的演出外，焯嵐指跟女友東東的掌摑戲亦感難忘，他說：「初初拍打佢呢場戲，係有留力，但反而畀東東鬧，佢叫我一定用真力打。拍嗰陣都有NG，但唔可以NG太多，只可以3、4Take，唔係佢塊臉紅會腫。」要出力打女友，焯嵐雖然感到「肉赤」，但見東東可以「交足戲」，他安慰說：「同東東戲中演情侶，當然係好事，如果換第2個女演員拍呢場打戲，一定會留手，但對住女友就唔使。」

被打的東東亦指這場掌摑戲有衝擊力，她指現實中不會與男友大打出手，對今場戲感覺有新鮮感。拍攝前，她與男友排練及溝通，她說：「呢場戲，如果媽咪見到應該好心痛，不過自己拍攝唔辛苦，唔知係咪我皮厚，所以唔覺痛，亦冇腫。反而咁大力打落去，男朋友先最有壓力。」東東續指，現實中絕對無法接受被另一半動粗，她表示：「如果另一半用暴力，就一定係唔care自己，所以要遠離。」

曾參與《全民造星IV》的東東，因自感不適合女團生活，而在30強止步，向來對演戲感興趣的她，表示經歷今次拍劇後，對拍戲的興趣有增無減。

（即時娛樂）