黃子華驚喜演出《票房毒藥》MV 陪楊偲泳睇戲又喊又笑 (22:31)

樂隊Nowhere Boys新歌《票房毒藥》MV今晚（8日）10時上架，之前預告短片，率先公開由電影《毒舌大狀》的楊偲泳（Renci）擔任女主角，但男主角身分保持神秘感，只見片中電影海報一男子剪影，而Renci在戲院倚着男子肩膀和拖手，令歌迷在TG熱烈討論，猜測誰是男主角！

謎底終於揭曉，原來男主角就是由票房毒藥到票房靈丹妙藥，由《一蚊雞保鑣》到逾億元票房《毒舌大狀》的黃子華！黃子華在MV中身穿大褸，在戲院內陪Renci睇戲，陪她一時甜笑，一時傷感落淚，而Nowhere Boys成員則客串演觀眾和路人。

歌曲填詞人黃偉文（Wyman）在Ig透露很喜愛Nowhere Boys這歌旋律，坦言藉此寫一首為自己和身邊那位的歌，非常直接。他引用一段歌詞：「庸俗市場 給一百分 難及你贈一個吻 好 沒有一個人懂 得你崇拜 亦無憾」。

Nowhere Boys則在Ig透露歌詞和MV故事概念：「每一份作品命運都不同，有些作品令人被追捧成為神，名流百歲；有些則被稱為票房毒藥，大眾都看不起。是否這樣就能鑒定作品的好與壞？或許，作者根本一點不在乎，只想在世上找到一位知音人，讓自己作品化成靈魂守護着他就已經足夠。」

（即時娛樂）