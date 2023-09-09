爸知弊！你嚟湊吖！｜林子善被爸爸搞到又喊又笑 女兒勁聽話獲網民稱讚 (18:05)

黎諾懿及陳敏之主持的無綫實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，昨晚（8日）一集安排林子善父親透過視頻現身為子善讀出「給二十年後的你」。林爸爸慈祥地邊笑邊讀出對兒子心底話，他說︰「20年後，子善61歲，我都變咗阿伯。我相信子善仲係咁惜佢老婆同佢個女，佢一家都好快樂。你細個時，我哋兩仔爺晚晚走去玩掌上壓，玩幾百吓，50吓一組，玩7組。嗰時你老竇唔衰得，你玩咁多我玩咁多。其實我都想鼓勵你，等你有個伴。你做我又做，好開心，你記唔記得？」

林爸爸回憶當年為了教好子善，不惜向他體罰，但其實內心很痛。他說︰「希望你哋唔好記喺心，爸爸都係用心良苦，打在兒身，痛在爸爸心、媽咪心。」他說當年每次體罰完子善，必定花上整個小時解釋原因，令子善明白為何被打。林爸爸最後說︰「好多謝你，子善﹗你同阿哥都好孝順，都係爸爸嘅緣分。」林爸爸讀到最後強忍眼淚，子善則全程落淚。黎諾懿事後取笑子善︰「佢真係喊足兩集﹗」

子善在節目中透露不時落淚的原因︰「我啲朋友都唔明白我，話你又喊嘅？因為我睇到人生好話唔埋，好多嘢過咗去冇得返轉頭。喊係有開心嘅喊同唔開心嘅喊，我呢種係好開心同好感動嘅喊，就係因為我多咗個女喺身邊，好感恩個天賜咗佢畀我。」子善為了讓女兒林以晴（乖乖）留下珍貴成長紀錄，破例讓女兒參與綜藝節目錄影。他說︰「等佢知道爸爸喺佢細個時，為佢工作咗1日。」

子善帶着乖乖，與素人家庭的爸爸Michael、5歲大女妃頤及2歲細女玥玥互動。Michael因返工少時間陪女兒，經常被女兒無視，單是吃一餐飯時已對兩女兒冇晒符；乖乖就全程聽足子善的話去拿餐具、遞濕紙巾照顧妃頤跟玥玥。當子善問女兒問題時，乖乖竟搞笑地答︰「食飯唔可以講嘢」，令子善豎起手指公讚好。不少網民讚乖乖很聽話，證明子善和太太教得好。

陳敏之在節目中抱住乖乖感嘆︰「咁乖，生10個我都願。」黎諾懿撩玥玥玩時不小心搞喊對方，事後如何逗她也無功而還。

（即時娛樂）