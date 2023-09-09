蔡思韵出席匈牙利影展 細說港味特色故事 (18:23)

蔡思韵（Cecilia）日前代表電影《燈火闌珊》出席匈牙利布達佩斯電影展，被當地記者、學生詢問更多有關香港的事。首次來到匈牙利的米什科爾茨參加影展跟當地電影人交流，Cecilia十分開心︰「能以《燈火闌珊》主演身分參與今次盛事很興奮。在問答環節上，大家十分好奇香港是個怎樣的地方，最有趣是有班讀電影的學生在活動後興高采烈地問我『覺得香港跟匈牙利有什麼不同』。訪問環節上，不少記者都問到『香港是個怎樣的城市』，因為我在戲中飾演張艾嘉的女兒，又有不少母女之間的感情戲，他們對香港的空間問題會否影響到家人之間的關係感到好奇。很開心他們對香港非常好奇及感到有趣，希望可以將香港這個地方及故事帶到世界角落。」

出席影展的香港演藝人還有林保怡、黃又南、楊偲泳等，Cecilia說︰「我們都是首批獲邀出席該電影節的香港電影人。第一晚主辦方準備了雞尾酒晚會，有機會跟導演們及市長見面交談很開心，他們對香港電影都有濃厚興趣，我們都十分希望有日可以來到這個風景美麗的小鎮取景。」除了工作，Cecilia趁有時間，在影展前到布達佩斯玩了兩天。她說︰「有嘗試許多匈牙利的美食，去了不少景點打卡，最開心是這裏的雪糕非常美味，我基本上每日都會吃一杯。這裏的天氣和空氣都令我感到很舒服，希望有機會再來遊玩。」

（即時娛樂）