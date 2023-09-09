徐嬌來港出席活動 爆周星馳想拍《長江7號》續集 (20:57)

徐嬌相隔8年再來港，今日與劉陳凱韻（甘比）出席電影「《長江7號》天外飛仙15周年慶典揭幕禮」。她表示來港航班受黑色暴雨警告影響延誤了個多小時，來港後看到香港多處水浸的新聞很擔心市民安全，希望香港未來能風調雨順。徐嬌表示很掛念香港美食，到埗後立即去了吃炒蟹、瀨尿蝦；「爸爸」周星馳（星爺）又請吃午飯，品嘗了燒鵝、油雞。她透露跟星爺談電影話題︰「星爺說拍完《長江7號》見過UFO，像手機般大，是黑色玻璃物體。我也跟他分享四維空間及一些靈異經歷。」

星爺正籌拍電影《少林女足》，徐嬌被問到會否參演時說︰「星爺有叫我加強鍛練。如果他需要我，我會很榮幸。星爺想拍《長江7號》續集，找我演媽媽角色。如真的要我演媽媽，那真是個大挑戰﹗我未試過懷孕。我最想星爺開拍女版《食神》並找我演出，我小時候的夢想是做美食家。」

徐嬌被問到可有男友時說︰「你們猜吧﹗其實我已26歲，與人交往也是正常。（帶男友見星爺？）沒有，星爺就是直接問結婚問題，但我沒有想結婚。現在很多人都不想結婚，趁年輕多工作吧﹗」徐嬌表示近日忙在馬來西亞拍恐怖片，之前又跟劉德華合作電影《未來警察》。她讚劉德華友善、很照顧後輩，希望未來再有機會合作。

甘比在活動上向徐嬌送上她親手編織的「7仔」毛公仔，她表示只花了個多小時就織好，隨身手袋也是自己編織出來的，平日也有教女兒編織技巧。被問到為何不請星爺出席活動，甘比說︰「他貴人善忘﹗（會否跟星爺合作電影？）他那麼勁，不用找人合作。（星爺也會找電影投資者。）也可以，讓我問問他。」

（即時娛樂）