陳卓賢讚任暟晴《鯨落》唱得好 如有機會不介意跨台合作 (21:30)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）出席電台活動，透露每次出埠都會自備枕頭套。他表示疫情後曾跟朋友去日本旅行，之後又獨自到泰國布吉度假，啟發不少創作靈感，希望下次能去瑞士坐火車看風景。被問到可曾在旅程中有艷遇時，Ian說︰「未試過有女仔跟我搭訕，可能因為我害怕陌生人。」

談到今年已推出了幾首作品，是否以年尾樂壇頒獎禮的唱作人獎為目標，Ian稱出歌不為獎︰「我有很多已錄好Demo但未推出的歌，因為我每年都會寫10幾首歌，但只推出4、5首單曲。雖然未能推出所有歌曲，但我會努力儲歌，留待明年暑假在個唱上唱。」

之前有傳MIRROR缺席年底頒獎禮，成員陳瑞輝（Frankie）後來證實，但副隊長江𤒹生（AK）笑稱應有「膊頭有花」的他回答。Ian笑AK懶叻︰「隊長Lokman（楊樂文）都未說，他不應代答。MIRROR那段時間可能要排演唱會，時間上視乎公司安排，未落實是否出席頒獎禮。」談到傳他將與姜濤、柳應廷11月於會展開騷，Ian說︰「我有問公司，公司說沒此事。」

對於呂爵安（Edan）在個唱的楝篤笑環節取笑姜濤等隊友惹出不少是非，Ian說︰「沒為此事打擾他們，我相信大家都有自己的經驗和能力去處理這些事，私下應該沒問題。其實那只是演唱會的演出一部分，最重要看得開心。Edan沒擺我上枱，我要多謝他，請他食飯。」《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴翻唱《鯨落》獲他讚好，Ian稱純以音樂角度欣賞，讚任暟晴唱得好，如有機會不介意跨台合作，相信跟不同的音樂人合作會擦出火花。

（即時娛樂）