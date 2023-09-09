劉倩婷卸任慧妍雅集會長 李潔瑩接任獲老公黎諾懿叫「加油」 (23:10)

《慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2023》活動今日在中環街市舉行，並公布新一屆新上任2023/2024度執行委員會委員名單，包括會長李潔瑩、副會長戚黛黛、司庫顧慧麗、秘書宋愛儀、會員拓展理事邵珮詩、公關理事黃嘉慧、工作計劃統籌岑杏賢。

劉倩婷擔任慧妍雅集執行委員會會長4年，卸任交給李潔瑩接棒。新舊會長與多位成員唐麗球、何艷娟、王愛倫、彭慧中、應屆港姐冠軍莊子璇及季軍王敏慈等出席義賣，劉倩婷表示卸任有如釋重負感覺，同時亦感不捨得，但認為慧妍需要新血加入，繼續延續行善精神。李潔瑩多謝大家給予她機會，不擔心會分薄照顧家庭和兩名兒子的時間。「劉倩婷任會長4年，籌到好多善款，我接任後都會盡力，希望幫到更多有需要的人。（丈夫黎諾懿知你做會長有什麼反應？）他一定支持我！但只講了一句『加油』。其實他私下都做好多善事，又會呼籲身邊朋友幫手支持，有人講他是慧妍女婿。」劉倩婷提議黎諾懿入會，成為慧妍第1位男會員。

慧妍現時有超過百多位前港姐會員，重提有傳上屆港姐冠軍林鈺洧，因為形象差而不獲接納加入慧妍。劉倩婷解釋：「沒有特別收過林鈺洧的申請。事實每位申請，都會認真對待，需經過委員會好多人審批。應屆港姐都可以申請入會，但她們當選一年好多親善任務，驚她們太忙，但如果有興趣也歡迎她們，都是經過一樣的審批程序。」

今屆亞軍王怡然的父親，被傳牽涉入在內地經營教育中心的欠債糾紛之中，遭網民要求褫奪其亞軍名銜。李潔瑩稱由於不太了解事件，故不方便置評。問到如果有港姐牽涉入是非之中，申請加入是否不獲接納？劉倩婷代新會長回應：「總之每有新成員想加入，都是行正常程序處理，要經過委員會的審批，並非一個人決定和話事。」

（即時娛樂）