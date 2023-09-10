你好，我的大夫｜吳偉豪爆陳嘉慧忍唔到笑 游嘉欣被日文對白考起 (12:34)

由蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等合演的無綫劇《你好，我的大夫》，明晚（11日）翡翠台首播。

《你》以中醫為題材，故事除圍繞程嘉應（蔡思貝飾）和辜清勁（何廣沛飾）這對青梅竹馬的感情及事業方面產生的各樣矛盾外，還有四位新晉中醫師路遠志（吳偉豪Ricco飾）、袁絲絲（陳嘉慧Erica飾）、唐韶光（游嘉欣飾）及彭晴望（孔德賢Danny飾）的故事。

四位新晉醫師性格各有特色，路遠志有實力但帶點輕佻、背負家人的期望；絲絲性格剛烈、倔強、自信，能力值高企的她，為了事業而忽略身邊最重要的人；唐韶光性格溫馴善良，但因自覺做中醫任重道遠兼欠缺自信，經常表現驚青，並受到來自家人的極大壓力；彭晴望為人敦厚有耐性，比遠志、絲絲及阿光早入行的他，一直以陽光師兄狀態照耀眾人，人設是「媽寶」。

鍾情起用年輕演員的監製方駿釗，上一套話題劇集《愛上我的衰神》令Erica成功入屋；而今次的新晉醫師四君子、平均年齡只有約25歲，當中年紀最少的游嘉欣，只有23歲。四人劇中亦擔當很大「緩和」作用，無論是絲絲和遠志的針鋒相對及鬥氣場口、阿光錯漏百出的驚青場口，或是晴望纏住媽咪不放的場口，很多時均是笑中有淚。四君子劇中感情要好，互相幫忙。

Ricco坦言群戲最難忘：「拍攝過程好開心同溫馨，感覺好似一齊返學；可能由於我哋年紀相差唔大，大家好有默契、好玩得。」問到與Erica鬥氣戲，Ricco笑言：「同Erica開工永遠好好笑，佢永遠忍唔到笑。」孔德賢笑言愈拍愈肥，幕後黑手更是監製：「拍時好開心，期間我哋慶祝咗3次生日，監製又成日買炸雞Pizza落嚟請我哋食，我哋係愈拍愈肥，愈拍愈開心，我哋Off咗Cam都係咁玩、係咁笑。」

除了「氛圍」夠青春，「四君子」的造型亦別具心思，阿光的孖辮Look是游嘉欣首度嘗試的造型，她說：「長期紮住孖辮主要係因為想個角色可愛啲、親切同溫柔啲，鄰家女孩咁。」

游嘉欣表示最難忘場口是「日語零基礎」的她，要應付大量專業日語對白，並謂全靠Erica幫忙：「嗰場係話阿光去聽最崇拜嘅日本教授講座，因為阿光識日文，就用日文同教授交流。因為阿光問嘅問題好多專業名詞，我又冇學過日文，又要背、又要講、又要投入個角色就覺得好大壓力。其實一知道要講日文，我已經周圍搵人幫我翻譯，跟住拍嗰日我就拎住張紙不斷背。嗰場Erica都有同場，佢教我同幫我改善讀音，但都相當緊張，諗番起都好驚。」

（即時娛樂）