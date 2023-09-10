王力宏第5次「攻蛋」 台上不忘自嘲「最近發生的事」 (13:32)

王力宏昨晚（9日）起一連兩天，在台北小巨蛋舉行「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，這也是王力宏睽違4年再「攻蛋」。

王力宏先清唱《你不在》開場，之後對觀眾說出回到台北這個「音樂家鄉」的感受：「走著走著，有些人就不在了。但是，你們都在」﹑「台北是我的夢的開始，也是我出道的地方，這是我第五次『攻蛋』，我們在小巨蛋有許多共同的回憶。」觀眾報以熱烈掌聲，為力宏打氣。力宏不忘自嘲：「至於『最近發生的事』，你們甚至知道得比我還要多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道的。」

力宏續說：「人生，是一個競技場，你永遠不會知道，前面撲出來的會是什麼？，但鬥士，沒有選擇的權利」﹑「是你們，給我勇氣，我會為了我愛的音樂﹑為了愛我的人搏鬥，哪怕，這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」

王力宏自彈自唱《Can You Feel My World》與《不要害怕》，把開場的3首歌串成為走進他內心世界的一扇窗。《不要害怕》是力宏在最低潮的時候，經常會聽的歌，這次演唱會，他特別改編並加了一段「祈禱文」，假設各種讓人害怕的情景：「當你跌到谷底，有人背叛你的時候。當你無所適從，背負重擔的時候，當你有理說不清的時候，當你走在死蔭的幽谷，當你沒有做什麼，但做什麼都不對的時候。當你選擇活下去的時候，當你決定原諒傷害你的人的時候，當你祝福他，幫他禱告的時候，當你轉向上帝，不動搖的時候，當你赤手空拳也要戰鬥，當你決定成為競技場的人的時候。」

最後他引用《聖經‧羅馬書》：「患難生忍耐 忍耐生盼望，盼望必不至於落空」自勉同時也鼓勵大家：「那就沒有什麼 沒有什麼好，害怕的。」，改編後的《不要害怕》，反轉恐懼變成力量與希望。

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（即時娛樂）