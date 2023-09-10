獎門人｜麥美恩偕5猛男玩遊戲 表情痛苦兼喊驚 金剛慘變「忌廉攝石」 (14:00)

金剛隊亦全程玩至𠵱嘩鬼叫，當中尤以金剛慘叫聲最為嚴重，皆因五美完全不留力，數度將金剛幾乎壓扁。（大會提供）

玩「開心無敵大長碌」時，原本獎門人「撮合」Mayanne與羅天宇，不過Mayanne並未嘗到甜頭，無論是單拖攬住羅天宇、或是一人攬盡五男喪碌，Mayanne連環露出驚嚇痛苦表情。（大會提供）

麥美恩和猛男玩遊戲時，露出喊驚痛苦表情（左圖）；金剛獲綜藝之神眷顧不斷「開口中」，成為「忌廉攝石」。（大會提供）

《獎門人秋季感謝祭》今晚（10日）8點翡翠台播映，今集「獎門人」曾志偉率領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩、林秀怡，及「新獎老」林正峰擔任主持。

今集是「獎老」之戰，麥美恩（Mayanne）及金剛分別挑選五男五女嘉賓組隊，Mayanne的「Hero籃球隊」有周志康、翟威廉、許家傑、鄭衍峰、羅天宇，金剛的「粉紅金剛隊」則有五位J2er胡美貽（Nicole）、廖慧儀（Jessica）、陳若思（Amber）、黃紫恩（Jojo）及胡敏芝（Karen），雖然五女望落嬌的的，但玩起遊戲上來相當狼死。

在「開心無敵大長碌」環節，原本獎門人及獎老有意「撮合」Mayanne與怕醜仔羅天宇，不過Mayanne並未嘗到甜頭，無論是單拖攬住羅天宇、或是一人攬盡五男「喪碌」，Mayanne連環露出驚嚇痛苦表情，面色時紅時白之餘，嘴巴更一直未能合上。

碌完數輪恍如劫後餘生的Mayanne，最終連假髮也移位，事後她喘氣說：「其實做人專一啲好啲，我好攰！」

金剛隊亦全程玩至𠵱嘩鬼叫，當中尤以金剛慘叫聲最為嚴重，皆因五美完全不留力，數度將金剛幾乎壓扁，金剛玩到最後更露出生無可戀神情！

由主持變主角的金剛，今晚會化身「氣氛擔當」，在「開心無敵開口中」，金剛獲綜藝之神眷顧不斷「開口中」，成為「忌廉攝石」，不但遭Mayanne起勢狂掟，就連同隊的五美亦對隊長零憐憫，與敵隊起勢襲擊金剛，忌廉纏身的金剛最終更差點被忌廉跣倒呢﹗

（即時娛樂）