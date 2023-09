愛瑪史東新片《Poor Things》贏金獅獎 《Priscilla》佳莉施班尼封威尼斯影后 (14:25)

next

第80屆威尼斯影展於香港時間今日凌晨閉幕,由《爭寵》尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)執導、金像影后愛瑪史東(Emma Stone)監製兼主演新片《Poor Things》贏得最佳電影金獅獎,電影高舉女性主義旗幟,講述瘋狂科學家令女主角起死回生,從此變成女版科學怪人,獲得永生和終極自由的故事。受到美國演員公會(SAG)罷工影響,荷李活眾星缺席宣傳,愛瑪史東跟同片拍檔包括「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)及《蜘蛛俠:不戰無歸》威廉達福(Willem Dafoe)均未能到場陪伴導演一起宣傳。尤格藍西莫上台領獎時,大讚愛瑪史東表現出色,「無論在鏡頭前後,這部都是屬於愛瑪史東的電影」。

日本導演濱口龍介憑《Evil Does Not Exist》獲頒評審團大獎,此片以日本長野縣為背景,講述東京某發展商計劃在鄉郊小鎮興建度假村,於是派員到當地跟居民交涉的故事。濱口龍介2021年憑《偶然與想像》獲得柏林影展銀熊獎,同年執導《Drive My Car》拿下康城影展最佳劇本,兼奪奧斯卡最佳國際電影,如今再在威尼斯獲獎,揚威世界三大影展。

蘇菲亞哥普拉執導《Priscilla》,故事改編自「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)遺孀Priscilla於1985年出版回憶錄《Elvis and Me》,從女方角度出發,講述貓王夫妻之間的關係,戲中飾演貓王遺孀Priscilla的《東城夢魘》佳莉施班尼(Cailee Spaeny)榮膺影后,彼得沙士格(Peter Sarsgaard)主演《Memory》則奪影帝,此片由《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥(Michel Franco)執導,講述金像影后謝茜嘉翠絲頓(Jessica Chastain)飾演酗酒女子,接受戒療期間,在高中同學聚會上重遇彼得扮演鰥夫,勾起學生時代曾遭對方性侵的不快回憶,然而男方受失智問題困擾,無法憶起往事。

