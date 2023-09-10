愛瑪史東新片《Poor Things》贏金獅獎 《Priscilla》佳莉施班尼封威尼斯影后 (14:25)

第80屆威尼斯影展於香港時間今日凌晨閉幕，由《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導、金像影后愛瑪史東（Emma Stone）監製兼主演新片《Poor Things》贏得最佳電影金獅獎，電影高舉女性主義旗幟，講述瘋狂科學家令女主角起死回生，從此變成女版科學怪人，獲得永生和終極自由的故事。受到美國演員公會（SAG）罷工影響，荷李活眾星缺席宣傳，愛瑪史東跟同片拍檔包括「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）及《蜘蛛俠：不戰無歸》威廉達福（Willem Dafoe）均未能到場陪伴導演一起宣傳。尤格藍西莫上台領獎時，大讚愛瑪史東表現出色，「無論在鏡頭前後，這部都是屬於愛瑪史東的電影」。

日本導演濱口龍介憑《Evil Does Not Exist》獲頒評審團大獎，此片以日本長野縣為背景，講述東京某發展商計劃在鄉郊小鎮興建度假村，於是派員到當地跟居民交涉的故事。濱口龍介2021年憑《偶然與想像》獲得柏林影展銀熊獎，同年執導《Drive My Car》拿下康城影展最佳劇本，兼奪奧斯卡最佳國際電影，如今再在威尼斯獲獎，揚威世界三大影展。

蘇菲亞哥普拉執導《Priscilla》，故事改編自「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）遺孀Priscilla於1985年出版回憶錄《Elvis and Me》，從女方角度出發，講述貓王夫妻之間的關係，戲中飾演貓王遺孀Priscilla的《東城夢魘》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）榮膺影后，彼得沙士格（Peter Sarsgaard）主演《Memory》則奪影帝，此片由《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥（Michel Franco）執導，講述金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）飾演酗酒女子，接受戒療期間，在高中同學聚會上重遇彼得扮演鰥夫，勾起學生時代曾遭對方性侵的不快回憶，然而男方受失智問題困擾，無法憶起往事。

（即時娛樂）