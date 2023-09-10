吳大強孖吳偉豪《愛‧回家》鬥戲 謙稱「新人」恨演奸角 (17:55)

《中年好聲音》72歲吳大強擔任護腎大使，今天（10日）出席《聆聽「腎」訴》宣傳活動，吳大強希望藉宣傳歌，向市民傳遞關注腎臟健康訊息。他表示已一把年紀，日常生活時刻警惕自己，小心預防疾病，年年都有驗身，檢查報告不錯而感安心。

問有否遇到「三高」問題， 吳大強說：「如果有高血壓情况，做運動會有幫助。我每日盡量跑步和健身，保持身體健康和肌肉結實，家中放置一套專業健身器材，多數讓兒子用。不過，如果鬥做掌上壓，相信兒子未必夠我厲害，我每日分段做，平均都做到超過100下，有些人可能連一下都未必做到。」

吳大強客串一集處境劇《愛‧回家之開心速遞》，與兒子吳偉豪鬥戲，觀眾和網民留下很多意見及評語，吳大強感謝鼓勵，他說：「因為那集題材講唱歌追夢，好適合我，會否再拍落下去延續故事發展，就要看導演或監製會不會徇眾要求。」

早前吳大強也客串劇集《非常檢控觀》，跟吳偉豪又是父子檔，他認為拍正劇時間較長，因應自己年紀接拍前需好好考慮。如果有機會，他盼演奸角：「我年紀大，但其實是新人，始終唱歌才是本行，比較駕輕就熟，演戲則要多方面配合。」

另外，吳大強大讚《中年好聲音2》參賽者水準平均，而且大部分非常唱得，如果要他做評判，一定很難抉擇。他較看好古淖文和鍾維，認為2人兼備聲、色、藝，台型好又唱得，相信會受觀眾喜愛。

（即時娛樂）