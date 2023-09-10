袁富華新戲演活輕度智障人士 吳肇軒想再合作拍同志片 (20:25)

袁富華在電影《說笑之人》中飾演一名輕度智障父親，他直言外在的行為舉止容易模仿，但智障人士的內心世界及想法，他只可靠想像。（柯美攝）

袁富華（Ben）在電影《說笑之人》中飾演一名輕度智障父親，獨力湊大在戲中飾演其兒子的吳肇軒，編織出一段笑中有淚的父子情。袁富華演技入木三分，看過《說》片的觀眾都讚他與吳肇軒演得好。袁富華認為外在的不難模仿，但要演繹出照顧者的內心世界、面對事情時的想法就要靠想像。

吳肇軒回憶拍攝時間緊迫，每次埋位也專注演出，希望每場戲都能一take過完成。他透露大家拍攝時都投入了角色，有天拍攝劏房內的場景時遇上現場其中一盞燈突然起火，袁富華仍然「慢吞吞」地說「着火呀」。袁富華解釋︰「我未抽離角色，因此以角色來回應，而且當時大家都以為是在演戲。幸好，最後有驚無險，沒有人受傷。」

《說》片之前，袁富華、吳肇軒曾合作電影《翠絲》及電視劇《身後事務所》。吳肇軒笑說當年已覺得袁富華是個很頑皮的人，袁富華反擊︰「我也一直不覺得你很乖，但我喜歡百厭的演員。百厭才有創造力，跳出框框演不同東西。」袁富華指吳肇軒是骨子裏的百厭，一學即會，很快上手，很聰明。吳肇軒說︰「我從Ben哥身上學到對演戲的執著，擇善固執，哪些位要拿得緊，哪些位可放鬆一點。」

吳肇軒回憶當年畢業後曾修讀袁富華的戲劇班，當時很害怕他，後來膽子大了，現在是更尊重他。「我很欣賞他主演的電影《叔‧叔》，想和他合作拍愛情片，《叔侄》也可以。」袁富華坦言演同性戀題材的戲一點也不簡單，很難才能跨過心理關口，認為吳肇軒接戲前要「試吓過唔過到先」，萬一拍攝時才發現演不來就麻煩。 吳肇軒笑言︰「拍攝前先在你家中全祼一個星期，等你接受我。」袁富華以「太太在家」來擋駕。

（即時娛樂）