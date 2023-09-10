林一峰開騷感觸良多 感激潘迪華勸勉重拾音樂創作夢 (20:38)

林一峰旅居外地4年，近日回港舉行3場《林一峰失眠二十年音樂會》，惟前晚（8日）的第1場因黑色暴雨警告信號及「極端情况」而延至明天（11日）舉行。一峰心情未受影響，認為或許是上天給他多一天休息，以更佳狀態演出。一峰在昨晚的演唱會上透露年少時曾希望成為一個作家，因此初出道時寫過不少碟評，每篇稿費100元。他當時將掙到的錢用來買唱片、結他，然後用儲下來的錢自資出碟，全都投資在音樂上。「初出道時，我被主流視為Indie（獨立）歌手，Indie又視我為主流歌手，情况跟讀書年代一樣，總是格格不入，沒人願意和我夾Band，很納悶﹗」

一峰這次重回首次開騷的藝術中心開音樂會，感觸良多。「《林一峰音樂瘋騷》令我掙到錢，但在音樂創作是停頓了﹗潘迪華姐姐曾叫我做多些音樂、唱多些歌，我因此再做音樂。想起她這番話，很想向她說句『Thank you for your help』﹗」他回憶讀書時得生物科老師啟發向前學習更多，因而認識到一班很有「營養」的朋友。雖然這班人常講沒「營養」的說話，但都是他音樂路上的好拍檔。一峰自嘲從前沒什麼人認識他的舊歌，請台下觀眾當新歌聽，有觀眾大叫「我第一張聽的唱片就是你的」。

昨晚捧場的圈中人有商台DJ阿占（甄子康）、陳明憙，糖妹。阿占曾為一峰不少歌曲填詞，一峰笑指阿占是其「真愛」，兩人曾交換日記，阿占會在電台節目中讀出日記內容。一峰這些年終於實現了當作家的心願，推出過10本書。他在音樂會分享其中一些文章內容，問觀眾會選擇電影《變形金剛》中的柯柏文還是大黃蜂做男朋友，有歌迷回答「選林一峰」，引來全場大笑。一峰在安歌部分唱出《The Best Is Yet To Come》，稱未知將來會做什麼，因為最好的尚未來臨。

（即時娛樂）