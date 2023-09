林一峰開騷感觸良多 感激潘迪華勸勉重拾音樂創作夢 (20:38)

林一峰旅居外地4年,近日回港舉行3場《林一峰失眠二十年音樂會》,惟前晚(8日)的第1場因黑色暴雨警告信號及「極端情况」而延至明天(11日)舉行。一峰心情未受影響,認為或許是上天給他多一天休息,以更佳狀態演出。一峰在昨晚的演唱會上透露年少時曾希望成為一個作家,因此初出道時寫過不少碟評,每篇稿費100元。他當時將掙到的錢用來買唱片、結他,然後用儲下來的錢自資出碟,全都投資在音樂上。「初出道時,我被主流視為Indie(獨立)歌手,Indie又視我為主流歌手,情况跟讀書年代一樣,總是格格不入,沒人願意和我夾Band,很納悶﹗」

一峰這次重回首次開騷的藝術中心開音樂會,感觸良多。「《林一峰音樂瘋騷》令我掙到錢,但在音樂創作是停頓了﹗潘迪華姐姐曾叫我做多些音樂、唱多些歌,我因此再做音樂。想起她這番話,很想向她說句『Thank you for your help』﹗」他回憶讀書時得生物科老師啟發向前學習更多,因而認識到一班很有「營養」的朋友。雖然這班人常講沒「營養」的說話,但都是他音樂路上的好拍檔。一峰自嘲從前沒什麼人認識他的舊歌,請台下觀眾當新歌聽,有觀眾大叫「我第一張聽的唱片就是你的」。

昨晚捧場的圈中人有商台DJ阿占(甄子康)、陳明憙,糖妹。阿占曾為一峰不少歌曲填詞,一峰笑指阿占是其「真愛」,兩人曾交換日記,阿占會在電台節目中讀出日記內容。一峰這些年終於實現了當作家的心願,推出過10本書。他在音樂會分享其中一些文章內容,問觀眾會選擇電影《變形金剛》中的柯柏文還是大黃蜂做男朋友,有歌迷回答「選林一峰」,引來全場大笑。一峰在安歌部分唱出《The Best Is Yet To Come》,稱未知將來會做什麼,因為最好的尚未來臨。

