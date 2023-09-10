胡歌主演《不虛此行》跟《第八個嫌疑人》同日內地上映 票房被拋離 (21:26)

由胡歌與吳磊主演電影《不虛此行》、由大鹏、孫陽、林家棟與張頌文主演《第八個嫌疑人》同日（9月9日）在內地上映。兩片是截然不同片種，前者是文藝片，胡歌與吳磊三度合作，繼電視劇《琅琊榜》與《少年楊家將》後，再在電影合作。此片在第二十五屆上海國際電影節金爵獎主競賽單元獲「最佳導演」劉伽茵與「最佳男演員獎」胡歌，但上映兩日的票房未能反映受注目程度，據貓眼票房資料，《不虛此行》單日的票房排第六位，累積票房收近1459萬人民幣。《不虛此行》故事講述撰寫悼詞為生的編劇聞善（胡歌飾），在平衡自己與世界的關係中尋找生命的答案，最終找到了自己的人生方向。

《第八個嫌疑人》跟《不虛此行》同日上映，而此片男主角大鹏也跟胡歌同在第二十五屆上海國際電影節金爵獎獲「最佳男演員獎」。《第八個嫌疑人》是犯罪題材電影，故事根據1995年在廣東番禺發生的驚天劫案改編，當年解款車被劫，數名持槍歹徒以不到2分鐘時間劫走1500萬人民幣，並導致死傷。有關嫌疑人迅即被捕，但有兩名主犯逃走得無影無蹤，兩人隱姓埋名生活，最終逾20年後才被捕獲。

故事簡介：建築公司老闆陳信文（大鵬飾）謀劃一夥人搶劫解款車，殘忍殺害3人並捲走1500萬後帶着堂弟陳欣年（孫陽飾）銷聲匿跡。以王守月（林家棟飾）與何藍（張頌文 飾）為首的警察隨即展開追查，但遍尋蹤跡依舊對嫌疑人苦尋無果。21年後，退休的王守月在雲南再次發現嫌疑人，發現陳信文已經改名換姓與妻子楊芳（齊溪飾）安穩生活多年並育有一女。隨着陳信文被掩埋的罪行被緩緩揭開，這場遲來的正邪對峙也即將迎接最終結局。《第八個嫌疑人》 上映兩日，據貓眼票房資料，單日排行榜佔首位，累積票房1.56億人民幣，將《不虛此行》遠遠拋離。

（即時娛樂）