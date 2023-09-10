樂基兒認與第2任丈夫離婚 難解釋原因 強調不涉第3者 (21:44)

樂基兒表示兒子Hunter是她的小愛人，雖然有時會因為照顧他而疲累，但當單親媽媽不算太辛苦。（資料圖片）

43歲樂基兒（Gaile）2017年再婚嫁從事有機食物生意的丈夫朱智豪（Ian），婚後育有兒子Hunter，並定居美國。今年2月，她在社交平台分享兩母子的合照及留言「Time is precious when you co-parent（時間寶貴當你是共同撫養時）」，惹來與Ian結束了6年婚姻的揣測。Gaile近日回港，今晚出席時裝設計師鄭兆良的時裝品牌30周年活動，同場還有莫文蔚和母親莫何敏儀、王敏德和太太馬詩慧、周汶錡、姚書軼、Ana R.等。Gaile受訪時承認已跟Ian離婚，強調兩人分開絕不涉及第3者。

她說︰「是去年的事，已有一段時間，不是突然發生。我們（分開）一定不是因為第3者，很多事也難說出原因，總之是發生了一些事，但不能怪責對方。我們都是成年人，分開是共同決定，毋須要再想從前、問究竟為什麼。現在最重要是兒子開心。」Gaile現在與Ian共同撫養兒子，她坦言有時候會因為照顧兒子而疲累，尤其她經常穿梭美國、香港及印尼，但不覺得做單親媽媽很辛苦。Gaile說︰「兒子不在身邊時，我就每天跟他視像通訊。我這次回港幾天，他就留在美國。他知道香港早前打風，提醒我回家時要小心。」

Gaile未打算全面復出工作，稱現在主力照顧兒子，遇上合適的工作及活動才參與，這次回港就拍了廣告。她說︰「很開心，想不到時隔多年仍能做模特兒工作。」至於未來可會再發展新戀情，Gaile表示目前要專心照顧兒子，兒子就是其小愛人，暫時未有心理準備再接受新戀情，將來的事將來再算。

（即時娛樂）