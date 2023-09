樂基兒認與第2任丈夫離婚 難解釋原因 強調不涉第3者 (21:44)

next

43歲樂基兒(Gaile)2017年再婚嫁從事有機食物生意的丈夫朱智豪(Ian),婚後育有兒子Hunter,並定居美國。今年2月,她在社交平台分享兩母子的合照及留言「Time is precious when you co-parent(時間寶貴當你是共同撫養時)」,惹來與Ian結束了6年婚姻的揣測。Gaile近日回港,今晚出席時裝設計師鄭兆良的時裝品牌30周年活動,同場還有莫文蔚和母親莫何敏儀、王敏德和太太馬詩慧、周汶錡、姚書軼、Ana R.等。Gaile受訪時承認已跟Ian離婚,強調兩人分開絕不涉及第3者。

她說︰「是去年的事,已有一段時間,不是突然發生。我們(分開)一定不是因為第3者,很多事也難說出原因,總之是發生了一些事,但不能怪責對方。我們都是成年人,分開是共同決定,毋須要再想從前、問究竟為什麼。現在最重要是兒子開心。」Gaile現在與Ian共同撫養兒子,她坦言有時候會因為照顧兒子而疲累,尤其她經常穿梭美國、香港及印尼,但不覺得做單親媽媽很辛苦。Gaile說︰「兒子不在身邊時,我就每天跟他視像通訊。我這次回港幾天,他就留在美國。他知道香港早前打風,提醒我回家時要小心。」

Gaile未打算全面復出工作,稱現在主力照顧兒子,遇上合適的工作及活動才參與,這次回港就拍了廣告。她說︰「很開心,想不到時隔多年仍能做模特兒工作。」至於未來可會再發展新戀情,Gaile表示目前要專心照顧兒子,兒子就是其小愛人,暫時未有心理準備再接受新戀情,將來的事將來再算。

(即時娛樂)