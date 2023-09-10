釀魂｜盧瀚霆自爆去年拍攝期間情緒抑鬱 令家人花姐擔心 (22:57)

盧瀚霆（Anson Lo）主演的電影《釀魂》上月開畫，他今晚（10日）在社交平台分享感受，透露去年初因太投入，拍攝期間情緒非常抑鬱。Anson Lo說︰「電影《釀魂》的張子傑的確影響了自己很多很多。記得那時2022年頭的拍攝，為了投入這一個角色，過了一個多月很抑鬱的日子。每天乘車的路途，眼中的天空都是灰色的；與化妝師和髮型師溝通也不太愛說笑；回到家也是默默的洗澡和執拾第二天的東西便睡覺了。家人和花姐也很擔心自己的情緒，但他們也沒有說太多，讓我好好專注，現在回想也是頗壓抑的感覺。」

Anson Lo回憶電影煞科後，他花了個多星期抽離角色︰「拍攝完畢後，用了一星期多的時間去『岀戲』，但當時經歷這個角色體會到的道理，與現在再看這電影後的感覺，完全不同了。其實經歷任何令自己傷心的事情後，也不一定要強迫自己去釋懷，因為每一件事情、遇到每一個人，也會令自己上一課，更加了解自己，下一次才會比上一次更清楚如何去處理和面對。有一些事情，即使永遠留在心裡，也不是壞事，它造就了現在的自己，去向前繼續作岀不同的選擇。」

他表示分享的其中一張跟小晴擁抱照片，是張子傑拍完和小晴的「真相發現」戲分後拍的。Anson Lo說︰「這一場戲不但令子傑想起嘉露，更十分記掛着神婆，繼而哭了。拍完這一場，見到神婆在攝影師旁邊看著我，我忍不住跑去擁著神婆大哭，因為子傑真的十分想念神婆，用了十五分鐘情緒才穩定下來。好多人問我最後子傑的選擇是自願還是被逼，我覺得每人領悟到的都是不同，沒有對與錯的。在我演繹這個角色的角度，當時的我是自願的，雖然內心很掙扎很害怕，但子傑在這個世界上重視的每一個人都不在了，倒不如用最後一口力氣對付邪惡的力量，因為這個島只要沒有人，小武就沒有辦法上身繼而離開這個島。嘉豪從來也沒有釋懷，所以被小武上身後完全沒有掙扎過；反觀子傑的確在某個程度上釋懷了一點，所以被小武上身之後，也沒有被完完全全控制得到，因此他能夠作出最後的選擇。這個是我當時拍攝結局時的即時感覺。謝謝監製Charlie、導演Kelvin、所有演員前輩、整個拍攝和製作團隊以及每一位入場支持《釀魂》的你。這一部電影絕對令我學習了很多很多。也要好好說一聲，辛苦了，張子傑。」

（即時娛樂）