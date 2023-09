彭羚(Cass)今天在社交平台透露父親病逝,她分享父親生前的片段,當中包括她教父親做運動的影片,留言︰「It's been a difficult 2 years﹗過去兩年,辛苦你了。雖然不捨,也要說聲再見。Love you Daddy﹗」鄭秀文、黃偉文、黃耀明等好友送上慰問,鄭秀文說︰「Cass, So sorry for your loss, my dearest condolences to you. 你父親和他的愛會永遠活在你心中。Take care ﹗」黃偉文說︰「也苦你和伯母了。My condolences﹗」

