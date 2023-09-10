張國榮67歲冥壽 榮迷自資搞光影回憶珍藏展Part II (23:23)

「哥哥」張國榮逝世20周年，今年是他的67歲冥壽（9月12日），仇氏三兄弟（曾做娛樂攝影記者的Edward和John，與哥哥James）是超級榮迷，今年4月自資在尖沙嘴重慶站舉行「哥哥與我們光影回憶珍藏展」，與榮迷分享他們過去跟哥哥相處點滴、拍攝過的靚相和一些珍藏，吸引了不少榮迷關注。有些內地與海外的榮迷趕不及來港參觀而感可惜。仇氏三兄弟於哥哥的67歲冥壽，在同一地點舉行珍藏展part II，跟榮迷再次互動。

當年John加入歌迷會，1986年曾參加過哥哥的生日會。John接受訪問時說：「當年我同三哥一齊去哥哥嘅30歲生日會，記得係喺九龍香格里拉酒店舉行，當時佢係華星大哥大，氣氛好熱鬧，黎明、許志安、陳雅倫、羅明珠等出席，我都慶幸有份去。」今次珍藏展part II命名「Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展」，正好與榮迷重返當年「Leslie生日聯歡會」 ，展覽入口就放了巨型哥哥人形紙牌，如同生日派對會場入口一樣，榮迷到場可以親手給哥哥寫上心意卡，遙送祝福給天上的哥哥。他們還印製了限量紀念卡送給到來參觀的榮迷留念。

仇氏三兄弟重新挑選這次展出的物品，與上次稍有不同，場中掛上哥哥演過經典電影《春光乍洩》、《縱橫四海》、《東成西就》、《霸王別姬》的海報，還有新再裝裱哥哥舞台演出的照片，最吸睛有哥哥與梅艷芳台上合唱的靚相。其中有兩張哥哥親筆簽名的《阿飛正傳》照片則由好友Oliver借出展覽。

他們累積了4月搞展覽的經驗，今次有效率得多，John說：「好多榮迷聯絡我哋，佢哋話上次嚟唔到，所以我哋夾到時間就決定再搞一次，4月仲有疫情，現在完全復常，可以多啲互動。」

展覽中有一張裝裱哥哥在97年舉行《跨越97演唱會》中精選25張相片的相架，John續說：「照片係有連貫性，輯錄咗哥哥呢場演唱會開騷到完騷嘅精采環節，呢個相架特別訂製，相片重新揀過、打印同執過，花咗好多時間，呢個相架係展覽首日朝早先趕工搞好。」John表示有日本和內地的榮迷專程來港再參觀，還有千禧年後的河南少女榮迷來欣賞。榮迷未忘偶像，並親手寫心意卡，有榮迷留言：「縱到天邊，越過大海，都會不斷miss you much」、「哥哥，你永遠在我心中」。

*哥哥與我們光影回憶珍藏展Part II :《Happy Birthday To Leslie想你20年珍藏展》

展期:即日至15/9

地點：九龍尖沙嘴彌敦道 36號重慶站二樓 ART6HUB 2101室

免費入場

（即時娛樂）