中年好聲音2｜首集誕生兩名5燈選手 56歲周文馨曾做過心臟手術 (13:05)

第二位5燈選手，是50歲在悉尼經營泰國餐館的海外選手吳萊邨，獻唱歌曲是《最後一封信》。（大會提供）

56歲周文馨（右圖）成為《中年好聲音2》首位獲5燈的選手，連評審之一的陳慧嫻也聽得相當陶醉。（大會提供）

《中年好聲音2》昨晚（10日）首播，由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。節目中共有21名選手亮相，共誕生兩名5燈選手，為賽事首掀高潮。

第一位5燈選手，是56歲的周文馨（Rainbow），選唱歌曲是《Unchained Melody》，周文馨唱了1分半鐘左右、即吸引肥媽、張佳添及慧嫻同時撳燈。對於Rainbow表現，評審們認為唱功、聲線俱佳，張佳添說：「中音好靚，你把聲有少少令我諗起Karen Anne Carpenter。」慧嫻亦和應：「我都係最鍾意你嘅聲底，你一路都唱得好好、好穩定。」

最遲撳燈的周國豐大讚Rainbow懂得運用策略吸引聽眾：「呢首歌情懷好緊張，第一段周小姐『撩』唔起我條筋，我要讚係佢去到見到剩番我未撳時，佢已經好策略性地針對式望住我。確實後半截佢係愈唱愈好，最後嗰個高音，冇辦法都要撳燈。」

Karen的故事與其歌聲同樣感人，兩年前曾動過心臟手術的她，感恩透過手術獲得重生：「冇做到嗰個手術，我可能企唔到喺呢度，所以我覺得好感恩。我真係覺得好似重生，我好開心可以參與到呢個節目。」

第二位5燈選手，是50歲在悉尼經營泰國餐館的海外選手吳萊邨，獻唱歌曲是《最後一封信》；雖然吳太一直希望萊邨全心全意在餐館生意大展拳腳，不過當聽到他想參加《中年2》，竟二話不說答應，令萊邨大為感動及意外：「佢知道我參賽，就話：『不如去啦』，估唔到佢會支持我。」

對於吳萊邨的表現，張佳添笑言「醒晒」，並大讚他有穿透力，而「穿透力」代言人伍仲衡則讚萊邨高音自然：「佢有力得嚟又唔嘈㗎喎，有啲人得個嗌字，你有排玩呀你！」張佳添聞言即附和：「用力用得好就唔嘈架喇。」

本集還誕生了4名4燈選手，分別是60歲獻唱《風雲》的顧嘉煇鐵粉簡潔明、36歲獻唱《光亮》的安雅希、37歲獻唱《白金升降機》的陳蒨葶及39歲獻唱《留低鎖匙》的劉肇文。

當中陳蒨葶2011年曾出道做歌手，可惜最終歌手夢碎，她說：「同公司好多唔同問題出現，話冇就冇，嗰時發覺自己淨係識唱歌，仲可以做啲咩呢？好難捱，因為未接受得到，個人好Down，唔想見人。」陳蒨葶續指報名《中年2》是想媽咪不要再擔心自己，她哽咽謂：「好想再一次證明畀佢睇，你個女係可以喺台上發光發亮，冇白費你心機！」

（即時娛樂）