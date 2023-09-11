「家人」為劉德華舉行生日會 陶大宇陳家樂何啟華合體獻Sing (14:08)

陳家樂在毫無準備下顯得有點尷尬，但接過華仔的咪後，即華腔上身情深演繹。（大會提供）

劉德華「華仔天地」成立至今，幾乎每年都會在華仔的生日月分與他的「家人」（粉絲暱稱）慶祝；過去幾年因疫情關係，所以未能舉行。

今年Fanclub特別在機場博覧館，為華仔舉行一個3000人生日派對，並邀請華仔圈中好友出席，包括：羅蘭、胡楓（修哥）、葉蒨文、林子祥、容祖兒、陳家樂、陶大宇、姜皓文、陳芷菁、谷德昭、錢嘉樂、何啟華、鄭則士、湯鎮業、李暉、Cyril、許恩怡和媽咪柏安妮等，與全場粉絲在歡樂歌聲中，預祝華仔9.27生日。

生日會開始華仔說要跟Fans卡拉ok，一口氣獻唱多首經典作品，全場Fans和唱。除了演唱部分外，谷德昭、錢嘉樂、陶大宇和容祖兒訪談細說華仔，提到早前大家不約而同觀賞他舉行的藝術展，讓大家認識華仔演藝以外的另一面。

及後華仔上台邀請羅蘭姐和修哥上台，分享對他的點滴。羅蘭姐讚賞華仔向來尊敬長輩，記得當年他老遠飛去外地，將一個她所得獎項親自交到她手上，令身處外地開工的她倍感開心；修哥甫上台叫大家要永遠支持華仔，並鬼馬表示華仔說什麼，他都會照做，這對活寶貝連番讚美，逗得華仔笑不攏嘴，馬上叫兩位跟他和祖兒合唱《分飛燕》，自稱五音不全的羅蘭姐在祖兒帶領下，隨著音樂伴奏唱起來，調皮的修哥搞笑問羅蘭：「乜你識唱歌嘅咩？」

現場高漲氣氣氛一浪接一浪，葉蒨文和林子祥以特別嘉賓出現，以《敢愛敢做》一曲為這晚推進高潮，陶大宇、陳家樂、何啟華（阿Dee）更跟華仔首次合體，分別合唱了《倒轉地球》、《暗裡著迷》及《獨自去偷歡》。

家樂和阿Dee被華仔點名邀上台，合唱《暗裡著迷》及《獨自去偷歡》。陳家樂在毫無準備下顯得有點尷尬，但接過華仔的咪後，即華腔上身情深演繹，事後還笑說：「早知要上台的話，等我去Set靚髮啦，第一次參加華哥生日會，還給我機會一齊合唱，真的好似發夢。」

同樣被點名的阿Dee，走上台時不禁說：「嘩！好驚呀！」幸好有華仔和祖兒合唱，終可與劉德華同台合唱《獨自去偷歡》，留下難忘美好回憶。祖兒意猶未盡自選最愛華哥的《開心的馬騮》，繼續邊唱邊跳，連台下的許恩怡和媽咪柏安妮、fans們也站起來手舞足蹈的和唱。

首次參加華仔天地生日會的祖兒，很享受的說：「好開心，感覺成為『家人』的一份子，希望以後每年都可以參加華仔的生日會。」

沙麗和阿Lam完成表演後，陪華仔欣賞粉絲連串精彩表演，包括小朋友演繹的拉丁舞、hip hop、打鼓、合唱經典作品等，深深感受到fans們真的很支持和愛戴自己的偶像。看完大半場後，習慣早睡早起的沙麗和阿Lam便先行離場，沙麗笑說：「我同阿Lam夠鐘返屋企瞓覺啦，我哋真係比羅蘭姐、修哥早瞓㗎！」

對於粉絲為自己舉行生日會，華仔感恩說：「很感謝每一位fans的心意，除了香港之外，有很多都是專程由外地而來，我希望我的『家人』繼續身體健康，每年生日會都可以見到大家。也感謝一班圈中友好的祝福，跟我分享生日的喜悅。相識多年的魔術師Cyril也跟我同日生日，九月之星還有的沙麗，難得今年一起慶祝。」

（即時娛樂）