去邊啊Do姐｜鄭裕玲簽生死狀登戰機 飛越阿爾卑斯山：開心做咗呢件事 (15:04)

HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》由鄭裕玲（Do姐）主持，今晚（11日）播出第六集，繼續有洪嘉豪陪Do姐遊德國。2人先在慕尼黑學做麵包，Do姐之後撇下嘉豪，迎接今次旅程最大挑戰，登上戰機飛越阿爾卑斯山。

嘉豪原來對Do姐非常了解，除了知道Do姐每天會做運動2小時，更知道Do姐和自己一樣，喜歡食麵包。德國以麵包著名，有超過3000種麵包，嘉豪帶Do姐到慕尼黑一間著名餅店，向老闆學做日賣2000份的招牌德國結麵包（Pretzel）。想不到搓麵糰竟考起Do姐，2人表現雞手鴨腳，不過焗出來的麵包仍算似模似樣，餅店老闆讚Do姐手勢不錯。

Do姐之後獨自去到德國國家飛機博物館，準備登上意大利製造的S-211輕攻擊型戰機。上戰機的事前準備非常嚴謹，Do姐要上堂學習安全知識，例如遇到危險時會飛彈出機艙逃生，再簽署「生死狀」，Do姐出發前為自己打氣：「人就活一次，咩都要試下。」一切準備就緒，戰機機師搭載Do姐一飛衝天，片片白雲在身邊極速掠過。穿過雲層後，升上6500米高度，戰機朝阿爾卑斯山脈進發，隨即橫越德國最高山峰，海拔近3千公尺的楚格峰，Do姐更望到下方山峰有營地， Do姐指白茫茫一片「好似仙境一樣」。

飛過楚格峰後，機師將戰機180度反轉再反轉，讓Do姐感受強勁G Force，Do姐指當時「個人唔郁得，Feel到所有嘢扯埋一邊」。雖然戰機的G Force令身體不適，但Do姐落機後心情勁靚：「開心做咗呢件事，人生做一次都應該嘅！」

（即時娛樂）