李克勤澳門開騷 收碧咸禮物 食雙皮奶被市民狂影：嚇一嚇 (15:44)

李克勤今個月底到下月初在澳門開騷，他先到即將入住的房間參觀，發現酒店為他準備了碧咸留下來給他的禮物，令他驚喜萬分。（大會提供）

李克勤將於9月29日至10月2日，在澳門倫敦人綜藝館舉行「我們的交響樂」演唱會！克勤今次將延續流行曲加古典結合，把音樂盛宴帶進澳門，跟澳門交響樂團合作。

談到今次演出，李克勤表示大會將海報做到好像去倫敦一樣，當他貼出來後，不少朋友及粉絲一眼望落去，以為他將到英國倫敦開騷：「有朋友仲打嚟訂飛，叫我幫佢買。有歌迷就DM我問去咁遠，有冇近少少呀，攞唔到假飛英國，好搞笑。係呀，倫敦.....人開騷！咁近大家都過來一齊玩啦。」

據知該綜藝館音響設施一流，李克勤說：「我未去過呀，能夠每晚喺頂級場地跟樂迷分享自己音樂，都好興奮，成個騷Rundown會特別為倫敦人綜藝館度身訂做，同香港編排有唔同，等大家有新鮮感。」

李克勤父母是澳門人，所以從小到大暑假都跟父母回澳門探望祖父母，由於之前紅館《弦續演唱會》，他跟樂手拍攝影片受歡迎，今次他抽時間回澳門，為澳門演唱會內容再拍片，他先到即將入住的房間參觀，發現酒店為他準備了碧咸留下來給他的禮物：七號親筆簽名球衣，又收到碧咸的歡迎信，讓他感驚訝：「話晒自己係曼聯迷，冇諗過會有咁驚喜禮物畀我，都幾開心呀。」問到信中內容，克勤笑謂：「過來澳門睇演唱會咪知囉。」

當日李克勤還到訪小時侯外公外婆住的地方「岡頂」，又去了最喜愛的手信店買手信回家，並且食了雙皮奶，門口站滿圍觀看明星的市民：「真係冇諗過咁擰轉頭，咁多部手機對住自己，嚇一嚇，𠵱家手機年代，都要習慣啦，咪笑住對住啲手機揮下手囉。可能澳門人同遊客少見我，興奮咗少少。」

（即時娛樂）