邱鋒澤爆Edan開心又樂觀 苦練廣東歌《一表人才》1個月 (15:59)

台灣男團五堅情成員邱鋒澤一連兩場《DEEP AWAKENING》首個香港個唱，昨晚（10日）舉行尾場，MIRROR成員呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）捧場，邱鋒澤大騷苦練多時的廣東話，與香港粉絲互動，更獻唱Edan廣東歌《一表人才》為粉絲送驚喜，又在台上感激Edan與Jeremy到場，指自己每次來的時間，總是跟2人搭不上，希望今次能相約吃飯。

邱鋒澤騷後受訪表示首次來港開個人騷，對自己表現滿意，雖然場地只有1000人，但香港歌迷的熱情，給予他如10000人感覺，所以特別感動，目標是下次能在更大場館開騷，他說：「希望今年可以再來多一次，如果沒辦法來表演，也可以來逛街。」

他指為獻唱他和Edan的廣東歌《一表人才》，足足練了1個月，但還是唱錯副歌：「粵語歌特別難唱，我都是用背的，這次我也把Edan的部分背下來，確實有難度，但我就盡力，因為我知道這首歌，歌迷特別喜歡，也很開心可以跟Edan合作，這首歌在我的事業中，佔了很重要位置。」

邱鋒澤表示今次親自邀請Edan睇騷，因上次為Edan擔任個唱嘉賓時，對方就問他時候會再來，Edan剛好有時間就來，但怕沒有驚喜故不邀對方上台合唱，他說：「我亦有問Edan有時間可以吃個飯，因為到目前我們也沒出去吃過飯，不過他每天工作到很晚，希望今次可以。」

他表示一直有跟Edan聯絡聊天，問可感到最近是非纏身的Edan不開心？他說：「沒有呀！他很開心，真的嗎？我沒有分享這一塊，我不知道這件事情，對我而言他是很樂觀的人，像我一樣。」

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（即時娛樂）