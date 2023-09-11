強尼睇好陳瑞輝毋須跟隊友比較 Frankie重新審視愛情觀 (22:16)

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）最近工作量愈來愈多，之前做了兩個綜藝節目《MIRROR+》和《幫手預埋我》，首次演出音樂劇《大象的告別式》亦於9月15日公演。Frankie指音樂劇因為要表達某些事情才唱歌跳舞，跟平時唱歌表演不同，經過數星期排練，他已克服不安，並找到同步方法。

跟Frankie合作的強尼覺得，做音樂劇和舞台劇是另一種樂趣，他說：「我是主持，Frankie是歌手，大家都想做平時沒做過的事情。我去年做過一齣音樂劇《二人餐》，覺得好好玩，而每次做新劇，在不同場地和跟不同拍檔合作，都是寶貴的經驗，對我電視工作和演戲好有幫助。舞台劇重覆練習，思考過程較長，可以試到適合為止，拍劇不容許，但有了這些經驗，將來再拍電視劇，場戲只得兩次演出機會，因袋裏已多了個演出方法也能應付。」

Frankie和強尼在劇中有男男微妙感情線，Frankie表示會有攬攬，他說：「最大尺度是強尼擒上我身體游走，不尷尬，劇情好合理，不會令觀眾看得不舒服。」

強尼亦表示不尷尬，因為他讀男校和踢波，與同性朋友都會攬攬及有身體接觸，他說：「場戲好小兒科。」問他們會否接受全裸演出？強尼說：「我尺度可以很大但沒條件，我肯裸露都要有觀眾想睇。」Frankie表示之前在演唱會上試過半裸，全裸就要看劇本﹑劇情需要，形象健康都可以接受。

劇中的三角關係，Frankie和強尼在現實生活中都未試過，強尼說：「我很專一，與太太結婚20多年，兒子今年亦已11歲，但婚姻生活並不枯燥。（思想出軌也沒有？）講沒有就太假了，腦是全身最神奇的器觀，控制不到。」說到夫妻相處之道，強尼表示沒有特別相處方式，但他做這行，工作時間不穩定，又見到那麼多靚女，太太的信任很重要。

Frankie跟強尼同樣專一，與舞蹈員女友拍拖13年，去年分收場，說：「現在的愛情觀都有點改變，生活模式隨著入行而轉變，生活步伐和平時需要都不同，愛情觀也要重新審視。（有什麼要求？）信任和支持，我理想的畫面是辛勞了一整天，返到家有東西吃，很簡單但已覺浪漫。」

Frankie承認最近多了工作機會，令他信心也大了，說：「這些機會來得正好，之前來都未必能放膽去做。（見到其他成員多工作，會否不開心？）時機問題，現在是合適時機，以前未必handle，之前拍了些東西墊底，慢慢行過來到現在，覺得自己已Ready，可以一試。我之前都有增值自己，去學戲和向演員朋友請教。」

當年《全民造星》睇好Frankie的強尼，問他有否替Frankie被指「下弦」及上位太慢而感不值？強尼說：「MIRROR是12名成員，但圈中其實有很多人，我覺得Frankie無需和11名成員比較，每個人際遇和性格不同，有些人機會很早降臨，有些人可能60歲先有機會，我認同Frankie講，有些東西在合適的時候就會出現，最重要是好好把握。」

（即時娛樂）