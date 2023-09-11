添密菲戀富婆Kylie球場放閃 里安納度cool爆睇波 (19:29)

cool爆里安納度狄卡比奧即使朋友跟他說話，也顯得沒什麽反應。（法新社）

真人騷女星Kylie Jenner（左起）與添密菲沙洛米的戀情傳足幾個月，近日終於浮面，反而沒緋聞女友在身邊的里安納度狄卡比奧（右圖）看來cool爆。（法新社）

《沙丘瀚戰》27歲男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）與曾登上《福布斯》白手興家10億美元富豪榜的26歲真人騷女星Kylie Jenner，緋聞傳足數月，直到樂壇天后Beyonce世界巡迴演唱會本月4日在洛杉磯開騷，添密菲與Kylie被傳媒拍到在觀衆席咀嘴，戀情開始浮面；繼日前結伴出席紐約時裝周晚宴後，香港時間今晨再拍拖出席美國網球公開賽男單決賽，全程放閃，不但互搭膊頭，又不時耳語及親吻，無懼現場衆多鏡頭，似乎決意公開戀情。

同場還有戴上墨鏡的金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），顯得十分cool，跟日前被拍到跟意大利模特兒Vittoria Ceretti在夜店激吻的樣子判若兩人。另外，親臨美網男單決賽觀戰的星級觀衆衆多，包括男歌手Sting、Justin Timberlake、《節日限定之戀》女主角愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）、「雷射眼」占士馬斯頓（James Marsden）、《廣告狂人》鍾漢姆（Jon Hamm）、《失蹤罪》女星愛美莉拉塔歌夫斯基（Emily Ratajkowski）及金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）與丈夫Keith Urban等。

（即時娛樂）