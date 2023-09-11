孫佳君為ERROR新歌破格演出 保錡認錯人以為是劉嘉玲 (23:44)

男團ERROR推出2023首支派台歌《枱底隧道》，唱出他們與別不同的愛情觀，今次MV更找來重量級女主角孫佳君參與演出。《枱底隧道》是何秉舜與黃偉文繼《愛情值日生》及《Never Come Back》後再次為ERROR創作的作品。

肥仔說：「你都知ERROR嘅愛情觀係幾Error㗎啦！不嬲都係會宣揚愛情，但會係點樣嘅愛情觀，就大家自己去諗了。」

今次MV導演是曾執導《流氓師表》的麥啟光，他找來近年少在幕前演出的孫佳君擔任MV女主角。ERROR四子在拍攝前一晚才知道孫佳君參與，保錡說：「第一次聽到孫佳君參演時呆咗，因為一向都有睇開佢啲戲，同埋佢真係好靚，嗰個年代的美人，呢個年代睇都係好美，嗰種靚不能以筆墨形容。」保錡狂讚孫佳君好靚，但肥仔卻踢爆：「我哋以前成日睇孫小姐作品，但保錡最厲害，不停講孫小姐的作品，但全部錯晒，當時大家笑到暈低。」保錡自爆，說：「我成日都以為佢（孫佳君）同劉嘉玲係同一個人，都有少少尷尬，不過咁樣氣氛反而快熟咗，仲交換IG同電話有傾有講。可以跟不同的前輩學習，好開心！」保錡是四子中第一個向孫佳君抄牌的人，他說：「一定係第一個抄佢牌，因為真係好靚，就係咁簡單。」

首次參與MV演出的孫佳君，不單演戲，還有高難度性感Chair Dance，肥仔知道後都大吃一驚，他說：「孫小姐跳之前都唔知佢會跳一Part性感舞步，佢跳緊嘅時候，我哋仲喺化妝間休息，知得太遲。」他埋怨導演自肥不通知他們。

孫佳君今次為ERROR破格演出，她有備而戰，雖然只在拍攝前跟排舞老師跳了一個半小時，幸好她在疫情期間跟Sunny Wong學跳舞，相信表現也可以，希望播映時大家不要取笑她跳得不好。

對於首次跟ERROR四子合作，她稱感覺自己年輕了，他們好可愛又不停講笑。她說：「我一直都好想參與MV演出，多謝導演邀請，能跟四個咁勤力又可愛的年輕人合作，好Lucky，亦係好難忘體驗。」

（即時娛樂）