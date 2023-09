今天(12日)是已故巨星張國榮(哥哥)的67歲冥壽,唐鶴德凌晨在社交平台分享哥哥當年從後擁抱他的合照,以及寫有「Happy Birthday to you, Leslie」字句的哥哥單人相。唐鶴德留言︰「Happy Birthday to you, Leslie!!🎂🌹😘 分享一張生日合照,我們一起祝福『哥哥』生日快樂🎂🌹🎉🎉😘﹗」

