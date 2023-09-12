林子祥廣州開騷兩度落淚 一口氣唱28首歌被封「YYDS」 (15:11)

林子祥（Lam）日前（8日）在廣州舉行首場《五十堅 五十週年巡迴演唱會》，在台上一口氣唱出28首歌，又唱又跳也沒疲態，被內地網民稱讚是「YYDS 」（永遠的神）。Lam回憶早在1970年代已到內地開騷，是首批在國內開個唱的歌手，而廣州更是他第一次舉行內地演唱會的地方，因此這次也選擇廣州作為巡唱的第1站。他看見台下的觀眾也很年輕，75歲的他笑言︰「我只是50歲﹗我從1歲開始唱歌，今年剛好50歲。你們究竟知不知道我是誰？有沒有聽過我的歌？我唱歌時，你們應該未出世﹗」見到現場觀眾跟住大合唱，Lam唱到《數字人生》時感動落淚。

演唱會尾聲，Lam唱出幾年前寫給兒子林德信、講述慈父愛子之情的作品《小蘋果》。他感觸表示︰「我70幾歲，什麼都經歷過，求婚、生仔，多謝你們陪伴了我50年﹗你們都變成我的子女、孫仔孫女。送上一首歌，祝你們將來都開開心心﹗」Lam說完後再次落淚。安歌時，Lam唱出《十分十二吋》，他笑言︰「如果有天我唱不到這首歌，應該都不會唱了﹗」

葉蒨文是Lam這次演唱會總監，負責演唱會的大小事，更親自跟舞蹈員排舞。Lam演出時，有現場觀眾大叫葉蒨文名字，Lam即興唱出一段兩人的合唱歌《選擇》滿足歌迷要求。

（即時娛樂）