鄭裕玲生日家中靜靜度過 讚清潔工迅速處理水浸後街道 (18:10)

鄭裕玲（Do姐）今日出席主題樂園活動，透露小時候曾夢想成為公主。她說︰「那時很喜歡聽童話故事、看卡通片。曾夢想自己能成為公主，穿上公主裙、頭戴小王冠，都是一個美好回憶。」談到早前（9日）66歲生日前夕，香港發生「500年一遇」的暴雨，造成多區嚴重水浸，Do姐特別稱讚清潔工人很快就處理好水浸後的街道，她表示今年生日沒特別慶祝，靜靜地在家中過也幾開心。至於生日願望，她表示跟之前一樣，最重要身體健康及開心。

提到其正在播放的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，Do姐表示節目出街前已看過，但原來跟現在每晚播放的版本不同。她讚幾位男拍檔性格各不同，合作時產生不同的化學作用。Do姐說︰「他們每位也不錯，很多謝他們陪我玩。我從前不留意網上留言，今次很多人也告訴我喜歡這節目，都是好評的，多謝他們。」

Do姐回憶旅程中以登上S-211輕攻擊型戰機飛越阿爾卑斯山最難忘，她透露人生第一次簽生死狀，出發前曾因害怕而掙扎，後來見一同上課學習安全知識的民航飛機師同學先去玩，自己才鎮定一點。Do姐說︰「360度反轉時比較辛苦，綁到像蟹似的動不了，也不太習慣上下顛倒有點暈。（下次不再怕挑戰？）看看吧﹗我也想試玩滑翔傘。人只活一次，什麼都要試。」

她直言年代已不同，對節目的收視沒什麼期望。Do姐說︰「拍攝時盡量做到最好，其他就交給監製、電視台。」她認為現在有那麼多網上平台，難單憑收視來斷定節目是否受歡迎，總之拍攝時開心，節目出街後，她的身分也是觀眾。

（即時娛樂）