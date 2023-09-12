姜濤跟海報師阮大勇台北見面 小叮嚀令高齡姜糖冧爆 (23:39)

姜濤早前到台灣宣傳電影《我的天堂城市》，此行他跟「海報師」阮大勇見面，一個82歲，另一個24歲，兩人似爺孫但卻是偶像與粉絲關係。幾年前阮老師與太太Virginia移居台中，由於太太喜歡姜濤，他看到姜濤的作品，很欣賞這個年輕人而成為高齡姜糖。阮老師將姜濤每首歌的MV造型畫出神髓，結集成畫冊，今年4月他跟太太為姜濤生日應援，在台中送出一部復康巴士為當地居民服務，巴士上有他畫姜濤的卡通肖像，寫上「姜濤×阮大勇×全球姜糖愛心捐贈」。

阮老師跟姜濤一直未有機會見面，今次姜濤到台灣宣傳電影，老人家專程由台中往台北捧場。日前他在社交平台分享跟姜濤的合照，寫道：「台北之行，我終於可靜靜地跟濤濤握個手合個照兼閒聊幾句了。我對這位後生仔的親切舉動，心中感受是重遇一位失散的老朋友一樣！」他讚姜濤的聲音柔嫩及磁性，說話踏實不虛浮，禮貌周周帶誠懇，最重要非常善良。他跟太太會繼續欣賞他！他感可惜是忘記了請姜濤跟他玩彈額頭，笑言一直恨玩，想親身感受他的「彈指神功」。他又說：「臨別時，濤濤更叮囑我離開時要特別小心因為梯級太斜了。今年我82歲喇，能聽到年輕的一輩說出一句窩心的小叮嚀，內心煞是温暖又觸動。」他向姜濤祝福，徹底治好腳傷，每天向前看好好生活、好好休息、好好孝順父母、好好工作、好好消化人生觸及到的是非困擾。

姜濤今次台灣之行收穫豐富，由台返港時也見他心情好輕鬆。今個月底，姜濤又有機會外遊，MIRROR將於明年1月在亞博舉行演唱會，有指演唱會前會推出MIRROR綜藝節目造勢，他們本月底會到澳洲與新西蘭拍攝。

（即時娛樂）