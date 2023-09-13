炎明熹出道2周年 親手製作慈善月餅 義賣為流浪動物籌款 (14:16)

炎明熹（Gigi）出道2年，其歌迷會將於9月16及17日舉行《Gigi炎明熹出道2週年慶祝活動慈善義賣嘉年華》。Gigi早前和8位粉絲一起到餅房，為慈善義賣嘉年華製作月餅，收益在扣除開支後，將全數撥捐「沙律貓狗之家」，為流浪動物機構籌款。當日除了義賣月餅，還有多款限量精品，包括由Gigi親手繪畫的手繪布袋、演唱會簽名海報等。

第一次做月餅，Gigi坦言有點戰戰兢兢，要準確地預備每一種材料的分量，每個步驟都不容有失。Gigi穿上歌迷會特別訂製給她的圍裙笑言︰「我好似大廚！」 她參與了製作月餅的所有過程，包括搓餡、做皮、倒模、掃蛋醬、入焗爐。

她說︰「因為第一次做，所以有啲手忙腳亂，加上每個步驟唔可以急、亦唔可以錯，需要好大嘅耐性同記性，好在現場有老師一步一步教我同粉絲應該點做，我哋會義賣100盒月餅，每盒有4個，售價218元。月餅主打流心奶黃，仲會混合芝麻味同柚子味，我有試食，特別鍾意柚子味，少有啲，好好味。粉絲仲好細心，設計咗幾款餅模，其中一個仲係歌迷會嘅Logo。」

歌迷會當日又安排了一部爆谷機，恭賀Gigi兩場演唱會爆賣。Gigi說︰「嗰日好多第一次，第一次做月餅，第一次整爆谷畀自己同粉絲一齊食，但我唔敢食太多，要好好保護把聲。整爆谷好好玩，睇住佢爆開，原來會好興奮。」

據知，Gigi將會出席嘉年華幫手義賣。她表示︰「其實最辛苦係歌迷會，花咗好多時間搞今次活動，當日會有攤位遊戲，又有打卡佈置，仲有個2米高嘅Gi囡公仔畀粉絲影相，到時我會落去幫手，因為中秋節正日（29日）我應該要閉關準備演唱會，嗰日可以同粉絲提早慶祝中秋節。」談到歌迷會以流浪動物機構作為捐款對象，Gigi說︰「我好鍾意動物，但做主人好大責任，我又要兼顧學業，暫時未係適當時候，我一定會支持領養。好開心今次歌迷會有呢個安排，可以一齊幫助流浪動物。」

（即時娛樂）