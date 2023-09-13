王丹妮首拍旅遊節目 體驗不一樣日本之旅 (14:50)

王丹妮（Louise）早前出發到日本四國拍攝旅遊節目《四遊記》，首次拍攝綜藝節目的她心情緊張興奮︰「監製、導演好鼓勵我，所以我也叫自己放鬆心情，盡量享受當下每一刻。」雖然相隔兩個月再到日本，Louise卻是首次踏足四國，覺得跟以往去東京、大阪、京都主攻美食兼行街，這次有不同的體驗。她說︰「今次像尋回最基本的自己，開心能夠更加深入地了解自己，又可以趁機好好休息、親親大自然。」

Louise在這次行程中有很多不同的感受，尤其是寺廟體驗。她回憶︰「原來水中坐禪感覺非常涼爽，有雀叫聲、流水聲、吹動樹葉的聲音等，在大自然的聲音中令我更加能夠聆聽自己的聲音，享受當下。」Louise還提及另一個摸黑體驗︰「本來很害怕，但一直行下去時，我更堅信要相信自己，只要繼續往前走就會到達想去的終點，見到曙光。這些都是平日在香港較難接觸到的體驗，相當開心，感恩有機會作出嘗試。」

經過今次治癒心靈之程後，Louise更覺得人不應令自己負壓過重，累積過多壓力才想辦法減壓，很容易會爆煲。她提議：「當遇到困難及壓力時，應尋找自己喜歡的事物，靜下心來聆聽喜歡的音樂、去郊外休息一下，保持自己的身心靈健康。」

談到這次與黃德斌合作拍攝旅遊節目，Louise覺得大家非常合拍，過程寫意、開心及輕鬆，不時有講有笑，相信會有不錯的效果。她表示拍攝期間一有時間就與家人傾電話、影靚相及美食給他們看。Louise笑言：「雖然我身在日本，但仍然很清楚大家的行程，溝通非常緊密，希望下次再來四國的話帶他們一齊遊玩。」

（即時娛樂）