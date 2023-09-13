蔡思貝化身宮庭美女 流露恨嫁心情 公開擇偶條件 (15:31)

蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，今晚（13日）播出最後一集。思貝將會暢遊威尼斯，感受當地的歷史氣息及文化，先後到訪1097年已存在的魚市場、有自稱全世界最靚的書店、1720年已開幕的全世界最古老咖啡店等。她除了親身踏足嘆息橋，感受威尼斯歷代囚犯由法院步入監牢前的一段路程；又會戴上威尼斯傳統面具、穿上由人手一針一線縫出來的宮庭服。思貝在導師指導下，手繪了華麗面具，配以米白色宮庭服，仙氣十足。坐在貢多拉上的她，所到之處均引來歡呼及圍觀。思貝說：「我做咗景點，個個見到我都係咁影。各位單身、孝順、專一、幽默、風趣、強健，可以打電話畀我，我已經準備好喇﹗」

她在節目中不時流露出恨嫁心情，在昨晚一集遊歷阿爾卑斯山景點時公然尋找新郎。思貝說︰「有冇人同我結婚呀？係就飛過嚟意大利搵我啦！未來嘅新郎，如果你想向我求婚，搞婚禮地方想畀個驚喜我，記住睇《貝遊歐洲》！」她在阿爾卑斯山的科莫湖玩水上運動，換上潛水衣在水上滑行。談到滑水感受，思貝笑言︰「一定要有太陽嘅時候落水，否則好似我依家咁凍到收唔到科。」面對超靚海灘，思貝自爆想嘗試裸泳：「成日好想試吓咩都唔著去游一次水。」

今次花了20多天暢遊歐洲9個城市，思貝很開心︰「同當地人交流，甚至呼吸每個地方嘅氣味，呢啲先可以深印喺腦海，只有切切實實經歷過先可以記一世。」

（即時娛樂）