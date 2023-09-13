4歲小豬比黐實黎諾懿 陳展鵬遭冷落 單文柔心痛 (17:40)

今個星期參與無綫實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》的家庭，是陳展鵬、單文柔（Phoebe）及4歲女兒陳諾瑤（小豬比）一家三口。明晚（14日）播出的第5集，小豬比最初怕醜沒什反應，展鵬只好「恐龍」上身𧨾女。展鵬與小豬比接受製作組安排的連場任務，包括「小豬比睇電視二揀一」、「小豬比接龍大賽」及「小豬比教爸爸整飯團」。第3個任務是製作組根據Phoebe事先指出的「展鵬弱點」進行針對式設計，Phoebe說︰「佢唔識煮嘢食，如果佢湊小豬比，佢真係可能整杯麵。佢都好似未試過自己單獨湊小豬比，都有啲擔心。」

經過首輪熱身任務，小豬比與主持黎諾懿、陳敏之混熟後，在「接龍大賽」大曬可愛表情包，包括聽到心儀卡通人物時心心眼點頭給讚，又多次亂答問題整蠱爸媽。展鵬回答問題「小豬比最唔鍾意做嘅事」時說「好多喎！坐定定食飯」，小豬比聽見立即扮嬲。展鵬又應製作組要求爆女兒口頭禪，包括「我係咪好搞笑」及「你唔好話我啦」。小豬比完全進入狀態後，製作組即安排Phoebe假扮離開，留下展鵬獨自湊女。

進入第三輪任務前，展鵬應Phoebe要求教女兒眼、耳、口、鼻的英文字，小豬比學習時「聽啲唔聽啲」，更突然大叫嚇親展鵬。黎諾懿叫小豬比表演「機械舞」緩和氣氛，小豬比分別表演「好有電」及「冇晒電」版機械舞。她跳「冇晒電」版時刻意慢動作兼梗頸，表情呆滯，不時流露求助眼神，十分搞笑。小豬比整飯團時繼續與黎諾懿密密傾。眼見展鵬完全被無視，Phoebe心痛地說︰「我可唔可以出去安慰吓佢？我驚佢唔開心呀！」展鵬最終以一塊芝士挽回劣勢，成功令小豬比埋身挨住。

展鵬整飯團期間忽發奇想，用芝士扮榴槤，小豬比好氣地說︰「做~乜~嘢~榴~槤~呀？」黎諾懿問小豬比要不要為飯團加牙齒，小豬比再度大叫：「唔使呀！嚇死我呀！我傻傻哋呀﹗」雖然小豬比似是主力搞笑，但兒童心理學博士Rosa認為她有「CEO型性格」。

（即時娛樂）