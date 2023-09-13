盧瀚霆唔介入姜濤Edan是非 自稱局外人拒勸交：大家都大個仔 (17:46)

現場逾500名神徒自備應援物，有人昨晚通宵在apm排隊，今日活動開始，眾人分布在商場幾層樓不同位置圍觀及遠距離拍照，為偶像吶喊造勢。（劉永銳攝）

Anson Lo對於姜濤和呂爵安近期的是非風波，他表示不會勸交，又指2人認識5年，私下有兄弟情。（劉永銳攝/資料圖片）

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆（教主）今天（13日）現身商場，以汽水品牌大使身分，出席宣傳活動，又與眾嘉賓大合照。現場逾500名神徒（粉絲暱稱）自備應援物，分布在商場幾層樓不同位置圍觀及遠距離拍照，為偶像吶喊造勢。

Anson Lo穿上檸檬黃色冷衫出場，非常醒神，期間有蒼蠅在他身邊圍着飛，又突然連打3次噴嚏，引來神徒發笑。他受訪時解釋：「可能本身性格太sweet，第一次在公眾場合，有烏蠅飛埋身，幾配合飲品廣告宣傳片。連打3次噴嚏不是因為病，只是鼻敏感，多數因為冷氣不夠、空氣太焗、人太多就會出現。至於打噴嚏沒有聲音是我秘技，可以忍住不打谷番入去，應該沒有人能做到，是我神奇天賦。」

Anson Lo主演的《釀魂》榮獲「第21屆拉文納夢魘電影節」的「影評人」、「外語競賽電影」及「金環獎」共3個獎項提名，他得知後很開心，因花心機投入角色令自己抑鬱近兩個月，覺得提名是一種認可。他謙稱：「一部戲不只是靠演員，幕後團隊也有很大功勞。我對獲獎的信心不太多，畢竟今次是自己第2部電影，仍然是初哥。」

MIRROR成員呂爵安（Edan）在早前演唱會環節上，因拿幾名隊友包括姜濤開玩笑，便傳出姜濤與他的粉絲不滿，繼而鬧出是非風波。Anson Lo有留意報道，自稱局外人，不應由他去勸交，他說：「他們已認識很久，私下有兄弟情，不需要太擔心友誼受影響或受傷害，大家都大個仔。」

有報道指MIRROR全員將齊人，於本月底起程飛澳洲，拍攝全新綜藝節目，Anson Lo表示很期待，因為自從幾個月前合體拍《MIRROR+》後，12人難得再可以長時間聚在一起拍節目，但未透露是分批拍還是全員一齊。

Anson Lo相信出埠工作，有助隊友間認識對方生活習性，加深彼此了解，友情可更鞏固。他不擔心聚首又惹是非：「12人一齊可以傳什麼是非？如果是鬧交，就不算是非，因為就算和好朋友，都會有同意和不同意的時候，不覺得值得討論對與錯。而且，最好交由當事人去判斷，我是局外人，不是最了解件事。至於會否經過此事後令大家反而感情更進一步？我不知，要問他們，我是局外人。」

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（即時娛樂）