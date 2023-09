丁海寅睇騷肌畫面變怕醜仔 講廣東話兼送貼身珍藏冧粉絲 (18:18)

next

韓國男星丁海寅為慶祝出道10周年,舉行亞洲巡迴粉絲見面會,昨晚(12日)丁海寅在九展Star Hall,跟「黃Viu煲劇平台」攜手舉辨《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING "THE 10TH SEASON" in Hong Kong》,吸引世界各地粉絲到場支持,場面熱鬧!

席間丁海寅大展歌喉,獻唱多首人氣歌曲、又大騷廣東話冧觀眾;作為「首席暖男」的他除了關心香港雨災情况外,還送出多件精挑細選貼身小物,讓粉絲滿載而歸。

丁海寅暌違5年再臨香港,甫出場便以一曲《Crazy》揭開序幕,其後他以廣東話向全場觀眾打招呼:「大家好,最近點啊?好開心見到大家啊!」逗得粉絲尖叫四起!談到久違訪港,他形容心情興奮,又提到前天抵港急不及待開心出行:「噚日去咗搭摩天輪,又去咗中半山扶手電梯;5年前嚟香港舉行粉絲見面會,當時無機會觀光,我一直覺得有啲可惜,今次好開心!」

他更自爆即將向世界推廣香港:「可以劇透少少,我之前為香港旅發局拍咗一啲影片,希望可以出一分力,令大家知道香港夜景好靚、好多美食!」他又坦言得知早前本港受極端天氣影響,感到非常擔心,祝願大家一切順利平安。

在「海寅的博物館」訪談環節中,丁海寅笑言過去做過太多軍人角色,令他產生職業傷害:「以後想挑戰其他角色,唔想再睇到自己嘅軍人相,唔好再播喇!不過重新睇到劇中道具,又發現自己喺飾演軍人嘅過程中,得到大家喜愛。」

而他參演的《當你沉睡時》和《經常請吃飯的漂亮姐姐》,被觀眾票選為八大名場面之一,談到他在《當》劇大騷肌肉畫面,令人回味時,他怕醜仔上身說:「為咗呢個鏡頭,我記得當時兩日無飲水,𠵱家身材無咁好喇!不過我同大家一樣,都好鍾意《經常請吃飯的漂亮姐姐》呢套劇,拍攝時好幸福好開心,加上係Happy Ending,翻睇都覺得好好睇。」

為回應粉絲期待,丁海寅還在香港站獨家獻唱《經》劇OST《Stand By Your Man》:「之前喺韓國站同馬尼拉站都冇唱呢首歌㗎,我知道大家好鍾意呢套劇,所以特登揀咗呢首OST!」之後他更親自準備多份貼身收藏品,並透過多個遊戲,為粉絲送上禮物,又與多位被選中的幸運兒,在台上合照兼送抱,大派福利!

香港粉絲也不讓他專美,特地準備驚喜影片,讓丁海寅感動到眼濕濕:「首先好多謝大家無條件鍾意丁海寅呢個人,雖然唔知講咩好,但係你哋令我知道自己係一個被愛嘅人,可以被每一雙溫暖嘅眼睛注視,我覺得自己好幸福。」最後他以一曲《I Choose to Love You》為見面會劃上句號。

(即時娛樂)