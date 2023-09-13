區永權自封「樂壇生果金」 投資5位數出歌 拒棄司儀工作 (22:13)

區永權入行24年，早在1999年以樂隊「星盒子」身分於台灣出道並推出專輯，樂隊2002年解散後，翌年憑自己作曲作詞的國語歌《半個蘋果》於「第15屆CASH流行曲創作大賽」中贏得亞軍。不過，他之後未留在樂壇發展，輾轉加入有線娛樂新聞台做主播，其間也寫過兩首歌，包括容祖兒的國語歌《忽然單身》，惟後來專心主播工作就放下了音樂。20年來，區永權游走於不同電視台，直至2015年加入無綫後，現主力主持《東張西望》。時隔20年，他自資5位數推出個人單曲《把稿當歌》再闖樂壇。

「5位數雖然對我來說不是大數目，但我經歷3年疫情後真的元氣大傷，家庭開支亦很大。今時今日做音樂不會令我掙大錢，只是多一個介紹自己的渠道，或者做司儀工作時加送1首自己的歌，可能會令我增加一點收入。」今年50歲的他自言是「樂壇生果金」，不奢求有新人獎。「坦白點，我也準備拿退休金。如果張敬軒是『樂壇關愛座』，我可以形容自己是『樂壇生果金』。這個年紀的人應該準備『封咪』，但我覺得一定要完成這個人生中的大計劃。」

區永權不想被視為「遭司儀工作耽誤的歌手」，直言司儀工作養活了他，他亦很享受這個工作崗位，不會放棄主持工作及轉型做歌手。「名字跟《東張西望》掛鈎，也是一個肯定。」加入無綫8年，區永權擔任過不少大騷司儀，惟仍未有機會當上港姐及台慶司儀位置。眼見被後輩逐一爬頭，他未有氣餒。「可能這個機會不屬於我，將來或有屬於我的機會，一切都要看時機。我很正面，不打緊，總有機會。」

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（即時娛樂）