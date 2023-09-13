陳慧琳51歲生日 排舞室度過 感謝粉絲花心思應援 (20:12)

今天（13日）是天后陳慧琳（Kelly）的51歲生日，但正忙於準備澳門演唱會的她，暫時放低家人，選擇在排舞室與一班舞蹈員慶祝，Kelly說：「疫情下好耐冇試過一班人過生日，今日好開心，可以同一班舞台戰友齊齊切蛋糕，兩個囝囝就等我排完舞再同我屋企慶祝，生日願望？梗係身體健康，演唱會順利。」

闊別演唱會舞台4年，Kelly將於今個月底在澳門舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》的Kelly，連月來密鑼緊鼓為演唱會綵排，以兌現個唱頭Part炸場令Fans High爆承諾，所以就算今天生日，Kelly亦工作行先，並精神奕奕抵達排舞室排練，她說：「呢2個月，其實我都keep住排舞，每日大概排4個鐘，但現在距離演唱會不足1個月，加上今次好多Part會用上好多dancers，所以想齊人綵排。」

另外，Kelly感謝粉絲特意為她籌備生日應援，包括尖沙嘴至中環摩天輪流動應援車、尖沙嘴大型LED廣告版及茶飲店的生日應援，以及多區巴士站新曲廣告牌應援等，Kelly說：「好多謝Fans咁多年對我嘅支持，今年又花好多心思幫我應援，為答謝大家，我會出盡萬二分努力為澳門演唱會做到最好，同大家過一個難忘，興奮嘅晚上。」

（即時娛樂）