吳啟洋疑背女友在台灣暗撻許寶恆 Jaime受情傷吐心聲 (21:04)

組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）被爆背住拍拖5年的女友張天穎（Jaime）偷食，暗撻《全民造星IV》的參賽者許寶恆（Alice）。報道指Phoebus和Alice因到台灣拍攝ViuTV綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》而燃愛火，有指Alice雖然知道男方有女友，仍黐到實投懷送抱，而Alice和Phoebus齊拍跳舞片並放上社交平台，Jaime亦有給Like，不過消息稱Jaime原來曾在Phoebus在台工作期間，因身體不適不入院，惟男方卻並不關心，而Phoebus返港後亦對Jaime態度180度轉變，並提出分手。

翻看Jaime的Ig，發現她已取消關注Phoebus和Alice，在她的Ig亦不見和男方的合照，令「分訊」似層層，截至今晚（13日）8點半，Phoebus和Jaime未就事件回應，而Alice今午曾轉發一篇文章，疑似吐心聲；另外，Jaime上月中亦曾寫在社交平台發文：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷，但我慶幸在這個時間遇上這個狀態的你們，從小到大，都不喜歡要別人擔心自己，怕人家會覺得我麻煩，或者可能是獅子座愛面子，從來不太告訴別人自己不開心的心事...」似有弦外之音。

（即時娛樂）