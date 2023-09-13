INFINITE首次齊人澳門開騷 為粉絲舉手幅 兩度Encore跳唱3小時 (22:50)

韓國男團INFINITE相隔7年，終於6人合體回歸，在澳門舉行「2023 INFINITE CONCERT 《COME BACK AGAIN》IN MACAU」！作為亞洲巡迴演唱會尾站，INFINITE為歌迷"Inspirit"（粉絲暱稱）勁歌熱舞逾3小時，合共跳唱27首歌曲，正如團體名字般，發放「無限大」魅力！

6人先身穿黑色閃石西裝，為粉絲送上出道歌，緊接是《BTD（Before The Dawn）》大跳招牌蠍子舞，以型格歌舞為巡演尾場揭開序幕！及後全員以普通話自我介紹，表示今次亞洲巡迴是第一個6人完全體的演唱會，希望粉絲能盡情享受整個巡演的最後一晚。

之後INFINITE全員換上白色絲質長袖裇衫及黑色皮褲，一連唱出《Bad》、《Last Romeo》和《I Hate》的搖滾版本，令現場熱血沸騰！到了聊天環節，眾人提到剛播放的過場片段，重點特寫成員們身體上魅力點，於是要求大會攝影師，即場再次近拍成員各個身體部位。

當熒幕特寫成員南優賢嘴部時，他隨即嘟嘴扮可愛，又裝作對旁邊的成員L獻吻及「投餵」手指心，而L亦「交足戲」張開口，裝作吃掉手指心回應；另一邊廂，成員李成烈則不停扭腰風騷兼曬長腿，台下嘩聲四起！

接著6子唱出一系列中慢板抒情歌，同時是粉絲福利時間，成員不時走到舞台兩邊，跟左右看台觀眾近距離接觸，兼大派大心心、半邊心、手指心等。當唱到《Cover Girl》時，各成員紛紛圍著隊長金聖圭並盯著他Rap，場面窩心又搞笑。眾人換上簡單黑色西裝跳唱新歌《New Emotions》後，表示準備了東西送給Inspirit，於是舉起6塊手幅，拼成句子「Inspirit你們的存在就是我們無限的力量」，令粉絲大為感動。

未知是否見場內氣氛高漲，當演唱《Nothing's Over》時，優賢即興跳了一小段Breakdance，其餘五子趴地大笑。事後成員均表示吃驚，並聲稱「未夠喉」，起哄逐位成員上演「即興舞蹈表演」；每位成員均有求必應，當一人表演時，其他人則在旁吶喊助威。

唱畢最後一首歌後，全場隨即高呼「再次回來吧」，INFINITE重返舞台Encore了3首歌曲。眾人除了逐一感謝Insprit，成鍾更自爆早上在酒店回想起這次巡唱的回憶，流下了幸福的淚，而東雨則大讚粉絲送來的月餅非常好吃。

聖圭約定會以更帥氣的舞台和專輯回來，優賢、L及成烈亦分別以普通話對粉絲表白「我愛你」及承諾會成為令大家驕傲的Infinite。由於Encore退場後再次聽到Inspirit的熱情呼喚，六人於是再度登場第二次Encore，多唱3首歌曲，整整3小時的演唱會最終圓滿落幕！

（即時娛樂）