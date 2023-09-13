愛奇藝《狂飆》《獨家童話》入圍「亞洲內容及全球OTT大獎」 (22:51)

釜山國際電影節舉辦的「亞洲內容及全球OTT大獎」昨日（12日）公布入圍名單，愛奇藝劇集《狂飆》與《獨家童話》入圍，前者角逐「最佳流媒體原創劇集」（Best OTT Original），而文俊輝憑《獨家童話》競逐「最佳新人男演員獎」。

《狂飆》今年初播映打破多項內地影視紀錄，贏盡熱度與口碑，在微博上取得9.5高評分。今次《狂飆》跟《弱美男英雄Class 1》（韓國）、《Get Rich》（泰國）、《舊案尋兇》（韓國）與《人選之人—造浪者》（台灣）四大話題亞洲劇競爭獎項。

韓國男團Seventeen出身的文俊輝在《獨家童話》首次參與電視劇演出，劇集開播四天內便佔領九個國家、地區的熱播榜首。他競逐「最佳新人男演員獎」，對手包括樸志訓、李正河與魯艾富潘特。

《狂飆》講述2000年的故事，刑警安欣（張譯 飾）與受欺負的魚販子高啓強（張頌文 飾）相識，隨着高啓強逐漸偏離正途，安欣意識到在京海市社會發展的背後正是以高家兄弟爲首的黑惡勢力暗流洶湧，兩人分道揚鑣並展開了長達20年的正邪較量。

《獨家童話》改編自熱門IP小說《兔子壓倒窩邊草》，《獨家童話》由龔雨詩執導，文俊輝與張淼怡主演。 該劇講述敏感獨立的高冷學霸凌超（文俊輝 飾）與神經大條的可愛學渣肖兔（張淼怡飾）從出生便相識，青梅竹馬相愛互生情愫，最終在家長和朋友的助攻下甜蜜相戀的故事。

（即時娛樂）