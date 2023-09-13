潘惠森新作《親愛的‧柳如是》寫下奇女子絢爛壯烈一生 (23:30)

香港話劇團藝術總監潘惠森繼得獎作品《親愛的，胡雪巖》後又一「親愛的」系列新作《親愛的‧柳如是》，以其獨特視角、細膩筆觸，呈現一代奇女子—柳如是的遺芳餘烈。《親愛的‧柳如是》由潘惠森編劇及執導，戲劇評論家兼話劇團名譽藝術顧問張秉權任戲劇文學構作，香港舞蹈團藝術總監楊雲濤任形體構作，黃慧慈、高翰文、陳健豪、文瑞興、周志輝、陳嬌、余翰廷、歐陽駿及吳家良主演，即日至9月24日假香港大會堂劇院上演，門票現於城市售票網公開發售。

《親愛的‧柳如是》講述明末清初歌妓、「秦淮八艷」之首 — 柳如是的一生。柳氏年幼時被輾轉販賣，一步步成為南京秦淮河畔最炙手可熱的歌妓「秦淮八艷」之首。憑其才藝、姿色和教養，散發出一股中國文化的深厚底蘊，俘虜一眾江南才子，先後與「雲間三子」的宋徵輿和陳子龍相戀，但她不甘為妾，後來邂逅年屆花甲的文壇領袖錢謙益，明媒正娶柳如是，最終二人能否有情人終成眷屬？潘惠森以寫意式的手法，讓觀眾見證柳如是如何在朝代更迭的大時代中活成傳奇，呈現一個具有當代意涵的奇女子！

編劇及導演潘惠森剖白：「一次與張秉權博士的討論，談及到明末清初的秦淮河歌妓柳如是，一個生於大時代，見證朝代更替的小女子，面對種種困難仍堅守原則，勇於追求理想、愛情，展示民族情操，如此的歷史人物是一個『寶藏』，從她自身情操、經歷等發掘到很多可以讓當今世代得以借鑒的地方。今次是我首次以女性角色為中心的一部劇作，更是一個真實的古代人物，遇到不少挑戰，除了資料搜集上有難度，在劇中場景的處理上亦要多花心思，今次採用寫意式的呈現，猶如功筆畫，取其神韻呈現一個歷史人物，讓觀眾發揮想像空間。由不同的歷史事件中，搜集出不同素材，慢慢找出一個角度，編織出我心中的柳如是。」

*香港大會堂劇院

票價：$380/ $280 / $200

$340 /$250 / $180（平日票價，適用於星期二至四場次）

（即時娛樂）