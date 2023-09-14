大牙就刑事誹謗訴訟首出庭 自爆已到香港報案︰籲陳先生配合調查 (13:06)

台灣藝人陳建州（黑人）今年6月被「大牙」周宜霈發長文指控，大牙稱11年前在香港工作時曾遭當時「陳姓老闆」性騷擾。黑人透過律師發聲明指大牙的指控全屬不實，會就對方的言論提出民事訴訟索償1000萬新台幣（約251萬港元），及要對方在facebook刊登道歉啟事。黑人後來撤回民事起訴，改提刑事訴訟，告大牙加重誹謗。台北地檢署將案件指分給婦幼專組主任檢察官承辦，黑人上月16日首度以原告人身分被傳召。大牙今早（14日）被檢察官傳喚出庭，庭訊約半小時結束，她在律師、助理陪同下低調離開。

大牙隨後在facebook發文，稱沒想過會因為說出往事而成為台灣me too運動的第一個被告人。她說︰「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」

大牙在文中透露早前曾到香港，在律師陪同下報案。她續說︰「幾經思考後，我想藉著這次機會和各位說明，過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。至於我個人目前在台灣被訴刑事妨害名譽案件部分，謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝。」

（即時娛樂）