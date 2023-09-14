你好，我的大夫｜何廣沛獲小演員讚戲內戲外一樣溫柔 (14:34)

蔡思貝、何廣沛主演的劇集《你好，我的大夫》昨晚（13日）講述張穎芯（周珈慜飾）感染風邪及面癱，右眼不能合上、嘴角向下歪，說話或微笑均有困難。劇組為真實呈現「面癱」個案，花了大量時間為小演員珈慜定妝，最終鎖定由專業特技化妝師出手。珈慜透露前後做了多次定妝：「每次化妝都要坐定定2、3小時，特技化妝師Ryan哥哥會先喺我塊面黐膠水，如果我郁嚟郁去，就會令到啲膠水一撻撻。拍嗰時正值嚴夏，一走出冷氣地方個妝就會好快融，幾乎每拍完一個鏡頭都要補妝。」

珈慜在劇中無論說話表情或語氣均極似面部肌肉不受控制，她說：「我上網睇吓面癱病人會有乜嘢特徵同表情。記得試鏡時，監製叫我扮面癱，我就自己歪嘴同扮流口水。其實之前我係唔知點樣先流到口水，媽咪就教我放粒話梅入口。因為個嘴不能化得太歪，所以拍嗰時都要用力戚住個嘴。」她在劇中有針灸場面，不過劇組安排了替身及後期加工，珈慜不用捱針。談到拍攝走火罐場面，她笑言全靠想像︰「個罐其實冇乜熱力，都係靠我自己想像畀針拮嘅情境，然後演番出好驚嘅樣。」

珈慜飾演的張穎芯在劇中願意接受治療，全因辜清勁醫師（何廣沛飾）夠溫柔，經常以清澈眼神溫柔地向她表示「一啲都唔痛」，又主動分享小時候的患病故事予以鼓勵。珈慜笑指廣沛私下亦很溫柔：「同廣沛哥哥之前喺《曙光》已經接觸過，我一直都覺得佢好溫柔、好好人，最難忘係出外景時，佢會將見到嘅植物介紹我聽，好似植物學家咁，佢仲請過我食雪糕添。」

（即時娛樂）