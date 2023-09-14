邱彥筒飛美國紐約睇時裝騷 寓工作於「集郵」 (15:02)

COLLAR成員邱彥筒（Marf）日前獲邀出席在美國紐約舉行的時裝周活動，她在旅程中滿載而歸，寓工作於旅行之餘，更在活動上跟多位國際級藝人合照，包括新版《Gossip Girl》的Evan Mock、《雙層公寓：夏威夷》的Lauren Tsai、台灣藝人李函（Kiwi）等。

Marf自言讀書時已愛扮靚、化妝及衣著配搭，但沒有特別風格，潮流興什麼便穿什麼，但入行後遇上不同的Stylist，從他們身上學到時尚穿配，對衣著開始講究。首次衝出亞洲出席時裝騷，她興奮又緊張︰「好榮幸有今次機會，真係好緊張，因為所有嘢都嚟得好緊湊，而且又係第一次，多謝團隊嘅幫忙。雖然個騷比我想像中時間較短，但景觀十分靚，日落配藍海，每一位喺我面前行過嘅模特兒、每一套衫都好正。」

談到在活動上遇見台灣藝人李函，Marf說︰「我一直有睇Kiwi拍嘅片，之前喺韓國活動認識佢，今次又見到佢，好開心﹗我喺活動上仲見到Evan Mock、Lauren Tsai，可以同到佢哋影合照，感覺好有趣。之前喺電視見到佢哋，依家喺真實見到，眼對眼Say Hi。」Marf認為沈貞巧（Gao）是COLLAR中最有時尚觸覺的成員︰「如果偏向我鍾意口味嘅會係Gao，有機會好希望同佢旅行，然後可以交換衫著。」

（即時娛樂）