金鐘獎｜視帝陷「死亡之組」 吳慷仁姚淳耀《模仿犯》爭獎 (16:38)

台灣第58屆《金鐘獎》今天（14日）公布入圍名單，各大獎項爭持激烈，在戲劇男主角獎項的入圍名單，堪稱「死亡之組」，曾以《望月》、《出境事務所》等劇多次入圍男主角的吳慷仁，今年以《模仿犯》再度角逐金鐘視帝寶座，將跟同劇的姚淳耀爭獎，2人在劇中有精彩對手戲，戲內戲外同樣也要廝殺。

另外，有份角逐視帝寶座的還包括薛仕凌及李銘忠，2人同以《台灣犯罪故事》入圍，薛仕凌透過經紀人表示，「謝謝觀眾， 謝謝評審 ，謝謝團隊 ，謝謝作品。對於這一切，我感激且珍惜。」另一角逐單位則是《牛車來去》蔡昌憲。

（即時娛樂）