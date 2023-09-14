林嘉欣拍廣告遇著名陶藝家 計劃明年放1個月假飛韓國進修 (17:14)

林嘉欣早前到韓國為護膚品牌拍廣告，拍攝旅程與她最熱愛的陶藝息息相關，嘉欣十分雀躍：「今次合作實在包含了太多美好元素，是我的人生中最不似拍廣告的廣告！」初次跟當地團隊合作，她表示︰「我們合作得很開心！正副導演都超可愛，兩個大男人卻能生動地示範各種嫵媚表情動作，像指揮家般用手勢敲打節拍，叫着1、2望這邊、望那邊，他們真的很入戲，演技媲美影帝級！而且在不同場次，他們又會挑選很到位的背景音樂，讓我放鬆心情投入氛圍。」

嘉欣開心今次拍攝能與韓國著名陶藝家姜俊榮（Mr. Kang）結緣，原來她一直很欣賞Mr. Kang的創作，早已在追蹤對方的Instagram。嘉欣說︰「我們非常投契，因為大家都有孩子、從事陶藝創作、有共同喜歡的藝術家，活像相識很久的朋友。」雖然嘉欣不會說韓文，她與Mr. Kang溝通時夾集英語及動作手勢，暢談了從事陶藝工作情况、創作理念、製瓷技巧問題及其他志趣相投的事情。

嘉欣還特別拜訪Mr. Kang在首爾的畫室︰「原本想參觀他的陶藝工作室，因為陶藝家很多時都會親自做工具配合創作，但他剛剛搬了地方，所以改去其畫室參觀，一聊就兩個多小時！」兩人互相交換禮物，嘉欣送上一個黑色花器，Mr. Kang則送她一幅粉紅色的韓藝月亮瓶畫作。嘉欣一直希望到韓國學習陶瓷創作，Mr. Kang提議她跟其師傅學習陶藝。嘉欣興奮地說：「我聽到時立即叮一聲！一直想做大型陶瓷創作，但手往往不夠力拉，心想是不是要練舉鐵才行呢？Mr. Kang提議了一些解決方案，又說我下次來韓國可以跟他的師父學習陶藝，因為其工作室很寬廣，很適合製作大型陶瓷。我馬上向公司提出，明年請1個月大假來韓國進修陶藝！」

（即時娛樂）